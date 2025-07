Come mantenere l'abbronzatura: i passaggi da fare prima e dopo aver preso il sole

Raggiungere un'abbronzatura perfetta è l'obiettivo di chi trascorre le giornate in spiaggia, rigirandosi con cura sotto i caldi raggi del sole. Quel colorito dorato e sano, uniforme, intervallato solo dai segni del costume, e che gli appassionati di tintarella bramano fino all'ultimo giorno di vacanza. Se raggiungere una tonalità simile al bronzo richiede impegno e lunghe sessioni di bagni di sole, è molto più facile perderla una volta ritornati a casa.

Ma prolungare l'effetto benessere dato dall'abbronzatura è possibile, basta mettere in pratica qualche trucco infallibile. Una vera e propria routine utile a preparare la pelle all'esposizione solare, ma anche a prolungare il colorito raggiunto con fatica. Scopriamo insieme i rimedi e le soluzioni necessarie per un'abbronzatura che duri a lungo.

Cos'è l'abbronzatura

Una pelle bronzea e sana, ecco il risultato di giorni e giorni di tintarella estiva. Gli appassionati di abbronzatura si dividono tra chi trascorre ore e ore sdraiato sull'asciugamano in riva al mare o al lago, e chi preferisce abbronzarsi mentre passeggia. Con l'unico inconveniente di ottenere un colorito a pezzi, in base a ciò che si indossa. Ma perché ci si abbronza, a cosa serve questo colorito così intrigante?

L'abbronzatura non è altro che un meccanismo di difesa che la pelle mette in atto per difendersi dai raggi del sole, in particolare se non è protetta adeguatamente. Tutto merito dei melanociti che attivano la produzione di melanina, che rende più scura la cute. Questa funge da scudo, da filtro, così che i raggi del sole non vengano assorbiti completamente e per non provocare danni alla pelle. E si crea anche un'ispessimento dello strato corneo. Se da una parte i raggi solari fanno bene perché agevolano la sintesi della vitamina D, oltre al rilascio dei neurotrasmettitori, fino a migliorare le problematiche dermatologiche e ridurre i problemi reumatici. Ma dall'altra un'esposizione scorretta, senza le protezioni necessarie, favorisce scottature, bruciature, eritemi, pelle spellata, ma anche la possibilità di sviluppare tumori cutanei e la produzione di radicali liberi, che accelerano l'invecchiamento cutaneo.

Abbronzatura, tutti i segreti per un colorito perfetto

Per un'abbronzatura perfetta, ma anche per mantenerla a lungo, è importante mettere in pratica una serie di strategie e passaggi utili a prepararla adeguatamente e a proteggerla. A partire dalla fase preparatoria, ovvero esporre la pelle con calma ai primi raggi della stagione primaverile. Con il supporto di prodotti mirati in base al proprio fototipo, e con l'aiuto di un'alimentazione adeguata. Scopriamoli nel dettaglio.

Come preparare la pelle prima di esporla al sole

Si tratta di una vera e propria routine da fare propria, e da seguire con cura così che la pelle sia pronta per una valida e corretta esposizione solare. Ecco di seguito tutti i passaggi da seguire prima di sdraiarsi al sole:

esfoliazione : eliminare la pelle morta è una necessità per ottenere un'epidermide omogenea e pronta a ricevere i benefici del sole. Per il viso è importante scegliere un prodotto delicato, che pulisca ed elimini la pelle morta senza irritarla. Invece per il resto del corpo si può impiegare uno scrub più deciso, meglio ancora se creato con le proprie mani. Ad esempio mescolando lo zucchero con olio di mandorle, da passare sulla pelle con un guanto morbido.

: eliminare la pelle morta è una necessità per ottenere un'epidermide omogenea e pronta a ricevere i benefici del sole. Per il viso è importante scegliere un prodotto delicato, che pulisca ed elimini la pelle morta senza irritarla. Invece per il resto del corpo si può impiegare uno scrub più deciso, meglio ancora se creato con le proprie mani. Ad esempio mescolando lo zucchero con olio di mandorle, da passare sulla pelle con un guanto morbido. alimentazione : anche il cibo svolge un ruolo fondamentale durante questa fase, per questo è importante assumere frutta e verdura utile per l'idratazione ma anche per combattere i radicali liberi. Alimenti ricchi di proprietà antiossidanti come pomodori, cereali integrali, pesce, semi oleaginosi e frutti di bosco. Seguiti da quelli prodighi di beta-carotene , come carote, albicocche, peperoni e verdure a foglia verde. Una necessità per produrre la melanina, facilitando una sana abbronzatura.

: anche il cibo svolge un ruolo fondamentale durante questa fase, per questo è importante assumere frutta e verdura utile per l'idratazione ma anche per combattere i radicali liberi. Alimenti ricchi di proprietà antiossidanti come pomodori, cereali integrali, pesce, semi oleaginosi e frutti di bosco. Seguiti da quelli prodighi di , come carote, albicocche, peperoni e verdure a foglia verde. Una necessità per produrre la melanina, facilitando una sana abbronzatura. idratazione : l'acqua salata e il sole possono disidratare la cute, per questo è importante prevenire il tutto bevendo molta acqua naturale così da eliminare anche le scorie. Ma anche nutrendo la pelle con prodotti e creme mirate, ad esempio ricche di oli naturali, burro di karitè e acido ialuronico;

: l'acqua salata e il sole possono disidratare la cute, per questo è importante prevenire il tutto bevendo molta acqua naturale così da eliminare anche le scorie. Ma anche nutrendo la pelle con prodotti e creme mirate, ad esempio ricche di oli naturali, burro di karitè e acido ialuronico; protezione solare: non può certo mancare, basta scegliere quella con un SPF adeguato al proprio fototipo e applicarla 30 minuti prima dell'esposizione solare. Una routine da ripetere dopo due ore, in particolare se la sudorazione è stata copiosa o se al caldo intenso ha fatto seguito un tuffo in mare. Anche il viso merita una corretta protezione, meglio se con un SPF alto suggerito dal farmacista di fiducia.

Come prolungare l'abbronzatura nel tempo

Dopo la fase preparatoria e le sessioni di tintarella, si passa alla fase di mantenimento, per preservare a lungo l'abbronzatura. Questi i passaggi da seguire:

lavaggi delicati : una necessità importante dopo una calda giornata di sole, ma è importante effettuare docce fredde o tiepide evitando l'acqua calda che secca la pelle e favorisce la desquamazione. Preferendo prodotti delicati per la detersione, meglio se in gel a base di oli nutrienti, così da creare poca schiuma;

: una necessità importante dopo una calda giornata di sole, ma è importante effettuare docce fredde o tiepide evitando l'acqua calda che secca la pelle e favorisce la desquamazione. Preferendo prodotti delicati per la detersione, meglio se in gel a base di oli nutrienti, così da creare poca schiuma; idratazione della pelle : dopo il bagno via libera a creme e prodotti idratanti, a base di burri vegetali e oli naturali, da massaggiare delicatamente;

: dopo il bagno via libera a creme e prodotti idratanti, a base di burri vegetali e oli naturali, da massaggiare delicatamente; doposole e creme solari : dopo la doccia è importante applicare anche la crema doposole , utilissima per lenire e placare l'eventuale presenza di scottature, oltre che per rigenerare la pelle. La protezione solare andrà utilizzata anche in città, una cura in più per la cute così da proteggerla per tutto il resto dell'anno;

: dopo la doccia è importante applicare anche la crema , utilissima per lenire e placare l'eventuale presenza di scottature, oltre che per rigenerare la pelle. La protezione solare andrà utilizzata anche in città, una cura in più per la cute così da proteggerla per tutto il resto dell'anno; scrub leggero : un'esfoliazione delicatissima può servire per rimuovere la pelle morta, aiutandone la rigenerazione e stimolando la circolazione;

: un'esfoliazione delicatissima può servire per rimuovere la pelle morta, aiutandone la rigenerazione e stimolando la circolazione; asciugatura e prodotti beauty : dopo ogni doccia è importante tamponare la pelle con delicatezza, utilizzando asciugamani in fibra naturale. Evitando prodotti troppo aggressivi, profumi o prodotti beauty troppo decisi;

: dopo ogni doccia è importante tamponare la pelle con delicatezza, utilizzando asciugamani in fibra naturale. Evitando prodotti troppo aggressivi, profumi o prodotti beauty troppo decisi; alimentazione : la dieta rimane invariata, deve contemplare acqua e prodotti idratanti, ma anche ricchi di beta-carotene e con una valida azione antiossidante;

: la dieta rimane invariata, deve contemplare acqua e prodotti idratanti, ma anche ricchi di beta-carotene e con una valida azione antiossidante; cosa evitare: l'aria condizionata, ad esempio, può seccare la pelle, ed è meglio ridurre la presenza in piscina perché il cloro velocizza la perdita dell'abbronzatura.

Seguire queste regole metterà in salvo l'abbronzatura, da coltivare anche in città grazie all'impiego di una valida protezione.

E se necessario è possibile farsi consigliare qualche integratore specifico, con il supporto del medico e del farmacista, evitando un dannoso fai da te. L'abbronzatura durerà a lungo, donando alla pelle un aspetto sano e ricco di benessere.