Cura e arredamento del giardino. Le migliori offerte

È finalmente arrivato il tanto atteso Prime Day 2022 che permette ai clienti Amazon Prime di accedere a moltissime offerte su prodotti di tutti i tipi. Un’occasione perfetta per dedicarsi allo shopping online, acquistando risparmiando e beneficiando della consegna veloce e gratuita.

Tutti coloro che amano vivere al meglio gli spazi della propria casa, anche outdoor, possono approfittare degli sconti su una moltitudine di prodotti e accessori che permettono di prendersi cura del giardino, rendendolo funzionale, accogliente e comodo.

Per non perdere le migliori offerte è possibile creare alert personalizzati e ricevere le notifiche relative ai prodotti preferiti o visualizzati di recente, oppure utilizzare Alexa per aggiungere prodotti specifici alla lista dei desideri o direttamente al carrello di Amazon, attendendo gli avvisi non appena gli articoli saranno disponibili.

Cura e arredo giardino: le offerte del Prime Day da non perdere

Trasformare il giardino in uno spazio vivibile e confortevole in ogni stagione dell’anno è un obiettivo molto condiviso. Dagli elementi d’arredo agli strumenti indispensabili per tenere curato e pulito lo spazio esterno, la scelta non deve essere mai lasciata al caso. Trovare il giusto equilibrio tra qualità e convenienza non è facile, tuttavia le offerte del Prime Day permettono di raggiungere facilmente questo obiettivo.

Weber barbecue elettrico : perfetto per allestire un pranzo all’aperto, il barbecue in lega d’acciaio garantisce facilità d’uso e ottimi risultati. Ha due griglie di cottura smaltate, entrambe in ghisa d’acciaio, oltre a un braciere e un coperchio in ghisa di alluminio. È anche presente una pratica vaschetta per la raccolta dei grassi. Il prezzo è scontato da 369 euro a 201,99 euro.

: perfetto per allestire un pranzo all’aperto, il barbecue in lega d’acciaio garantisce facilità d’uso e ottimi risultati. Ha due griglie di cottura smaltate, entrambe in ghisa d’acciaio, oltre a un braciere e un coperchio in ghisa di alluminio. È anche presente una pratica vaschetta per la raccolta dei grassi. Keter cassapanca con seduta : pratica e funzionale, la cassapanca di colore beige con seduta marrone è realizzata in resina resistente agli agenti atmosferici e all'usura e misura cm 140 x 60 x 84 cm. Ha una capienza di 265 litri e permette di mantenere diversi oggetti asciutti e puliti. È adatta per riporre tutti gli accessori per il giardino e per la piscina. Il costo passa dai 169,90 euro ordinari ai 103,99 euro scontati.

: pratica e funzionale, la cassapanca di colore beige con seduta marrone è realizzata in resina resistente agli agenti atmosferici e all'usura e misura cm 140 x 60 x 84 cm. Ha una capienza di 265 litri e permette di mantenere diversi oggetti asciutti e puliti. È adatta per riporre tutti gli accessori per il giardino e per la piscina. Keter set mobili da esterno : perché non arredare anche il giardino o il terrazzo con mobili eleganti e sofisticati? Il set Lowa Balcony di Keter si compone di 2 poltrone, un tavolino, un contenitore e i cuscini per la seduta. Realizzato in grafite, ha una struttura leggera che richiede poca manutenzione e si adatta a qualsiasi ambiente, anche al chiuso. Il prezzo varia dai 144,90 euro ordinari ai 92,50 euro scontati.

: perché non arredare anche il giardino o il terrazzo con mobili eleganti e sofisticati? Il set Lowa Balcony di Keter si compone di 2 poltrone, un tavolino, un contenitore e i cuscini per la seduta. Realizzato in grafite, ha una struttura leggera che richiede poca manutenzione e si adatta a qualsiasi ambiente, anche al chiuso. Decespugliatore Bosch : adatto per tutte le tipologie di giardini, il decespugliatore Bosch con lama A tre taglienti è utile per regolare e gestire il taglio di erbacce, rovi, erba alta e incolta e ortiche. È presente una doppia modalità di taglio, rispettivamente a lama e a filo e la sostituzione delle teste di taglio è molto semplice e veloce. Il costo di acquisto parte dai consueti 154,90 euro fino ai 99,99 scontati.

: adatto per tutte le tipologie di giardini, il decespugliatore Bosch con lama A tre taglienti è utile per regolare e gestire il taglio di erbacce, rovi, erba alta e incolta e ortiche. È presente una doppia modalità di taglio, rispettivamente a lama e a filo e la sostituzione delle teste di taglio è molto semplice e veloce. Smoby altalena plus : l’altalena è un accessorio indispensabile in un’area giochi ben attrezzata, anche nel giardino di casa. Ha una struttura tubolare in metallo ed è dotata di seggiolino evolutivo 2 in 1 con altezza di 180 cm. Solida e resistente, inoltre, è munita di piedini antiscivolo. Il trattamento anti UV garantisce resistenza nel tempo e colori sempre brillanti. Adatta a bambini a partire dai 18 mesi di età, l’altalena Smoby è scontata da 142,50 euro a 78,99 euro.

: l’altalena è un accessorio indispensabile in un’area giochi ben attrezzata, anche nel giardino di casa. Ha una struttura tubolare in metallo ed è dotata di seggiolino evolutivo 2 in 1 con altezza di 180 cm. Solida e resistente, inoltre, è munita di piedini antiscivolo. Il trattamento anti UV garantisce resistenza nel tempo e colori sempre brillanti. Adatta a bambini a partire dai 18 mesi di età, l’altalena Smoby è Keter casetta da giardino: versatile e resistente, misura 128 x 94 x 196 cm e si caratterizza per un design elegante e rifinito. Si presta bene per riporre arredi e attrezzi da giardino e non richiede alcuna manutenzione, infatti non si sfalda o deteriora con il passare del tempo. La parete doppia, inoltre, è stata realizzata per resistere a ogni tipo di condizione atmosferica. Il prodotto è scontato da 349 euro a 270,99 euro.

