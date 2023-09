Dolore ai piedi di notte negli anziani: cause e rimedi

Accade a persone di tutte le età di provare dolore ai piedi di notte. E la causa può essere, banalmente, una distorsione, uno stiramento o anche una piccola frattura. Qualche volta può trattarsi di un crampo, che segue uno sforzo fisico fatto durante il giorno. Tuttavia negli anziani si possono individuare non solo delle cause più specifiche e meno contingenti del fenomeno, ma bisogna ricordare anche che se il dolore è causato da un infortunio (che va approcciato in maniera adeguata e quindi andando in ospedale o dal proprio ortopedico di fiducia), il decorso per gli over è più lungo - poiché tessuti e legamenti non sono elastici come un tempo - e quindi il problema potrebbe non essere eliminato tanto presto.

Le cause

L’Istituto Superiore di Sanità elenca nella sua sezione enciclopedica tutte le ragioni che causano dolore al piede. Ma solo alcune di esse sono statisticamente molto presenti come disturbo notturno nei senior, ovvero:

gotta , che provoca gonfiore delle articolazioni, in particolare in corrispondenza dell’alluce, con attacchi di artrite infiammatoria acuta;

, che provoca gonfiore delle articolazioni, in particolare in corrispondenza dell’alluce, con attacchi di artrite infiammatoria acuta; alluce valgo , in cui avviene una deformazione dei metatarsi;

, in cui avviene una deformazione dei metatarsi; fascite plantare , che sorge in seguito a sforzo fisico del piede, posture scorrette, scarpe inadatte e, come suggerisce il nome, provoca dolore nella fascia mediale o arco del piede;

, che sorge in seguito a sforzo fisico del piede, posture scorrette, scarpe inadatte e, come suggerisce il nome, provoca dolore nella fascia mediale o arco del piede; neuroma di Morton , in cui avviene l’aumento di volume di un nervo tra le dita dei piedi con conseguente crescita, intorno al nervo in questione, di tessuto cicatriziale fibroso;

, in cui avviene l’aumento di volume di un nervo tra le dita dei piedi con conseguente crescita, intorno al nervo in questione, di tessuto cicatriziale fibroso; artrite , che ha diverse cause a sua volta e anche un differente manifestarsi, con il coinvolgimento di una deformazione ossea;

, che ha diverse cause a sua volta e anche un differente manifestarsi, con il coinvolgimento di una deformazione ossea; piede diabetico, ovvero uno dei sintomi più gravi del diabete, in cui si verifica diminuzione della sensibilità e parestesia oltre che dolore in senso stretto.

Queste malattie o condizioni sono nel loro scatenarsi, a propria volta, delle conseguenze di abitudini o stili di vita errati o dannosi, questioni genetiche o contingenti (come per esempio microtraumi). Ma è importante agire alla base: il dolore notturno del piede negli over non è che il sintomo di qualcosa di più importante.

I rimedi

Se non è un infortunio la causa del dolore al piede di notte, si può alleviare nell’immediato alzandosi dal letto per camminare, rimettendo così il piede in una posizione corretta. Va ribadito perché è importante: si può fare solo se non c’è infortunio che lo preclude, altrimenti si rischia solo di peggiorare la situazione e, di conseguenza, accrescere il dolore.

Naturalmente queste sono indicazioni iniziali ed è quindi consigliato andare dal medico per risolvere o alleviare il problema. Il medico potrebbe andare in quattro direzioni, in base alla natura e quindi alla causa del dolore, prescrivendo:

antidolorifici ;

; materiali ortopedici , come per esempio quelli dedicati ai diabetici ma anche plantari con uno scarico specifico, o ancora tutori notturni o diurni che vengono utilizzati per lo più per alluce valgo e fascite plantare;

, come per esempio quelli dedicati ai diabetici ma anche plantari con uno scarico specifico, o ancora tutori notturni o diurni che vengono utilizzati per lo più per alluce valgo e fascite plantare; fisioterapia (o in alternativa anche rimedi differenti, come agopuntura o ozonoterapia);

(o in alternativa anche rimedi differenti, come agopuntura o ozonoterapia); intervento chirurgico, per esempio un’osteotomia per raddrizzare la linea ossea in caso di alluce valgo.

Qualora il problema richieda dei plantari specifici, oltre al controllo del medico ortopedico, si incontrerà successivamente un tecnico ortopedico, così da effettuare un esame baropodometrico direttamente nelle ortopedie o nelle sanitarie in cui lo stesso tecnico appronterà il plantare.