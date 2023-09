Emoglobina bassa negli anziani, cause, sintomi e cure

L’emoglobina è una proteina del sangue la cui funzione principale è quella di trasportare l’ossigeno. Ma a volte i livelli di tale proteina diminuiscono. Le cause possono essere molteplici ed è importante individuarle in quanto, soprattutto nei soggetti anziani, l’emoglobina bassa è un fattore di rischio.

Che cos’è l’emoglobina

Come detto, si tratta di una proteina che si trova nei globuli rossi del sangue e contiene ferro.

Essa è soggetta ad un rinnovamento continuo. Ogni giorno, in condizioni normali, l’emoglobina e i globuli rossi vengono distrutti e riformati nella medesima quantità. Quando sussistono invece delle patologie la quantità di tali elementi nel sangue può diminuire fino ad arrivare al di sotto dei valori normali. Ciò può avvenire perché l’emoglobina viene distrutta in quantità eccessive oppure perché, rispetto a quella distrutta, vi è stata una produzione di emoglobina troppo esigua.

La conseguenza è che il sangue non riesce a trasportare l’ossigeno adeguatamente in tutto l’organismo e si manifestano così i sintomi dell’anemia.

L’anemia senile è una condizione abbastanza diffusa. Le cause principali sono la carenza di ferro e la presenza di una malattia cronica.

Le cause dell’emoglobina bassa

Le cause della diminuzione della produzione di globuli rossi possono essere:

Invecchiamento o incapacità del midollo osseo di contribuire alla produzione dei globuli rossi

osseo di contribuire alla produzione dei globuli rossi Carenza di vitamine o minerali o loro malassorbimento

di vitamine o minerali o loro malassorbimento Cause infettive

Cause endocrinologiche

Insufficienza renale

Tumori

Tra le cause di distruzione dei globuli rossi vi sono:

Cause vascolari

Alterazioni della forma dei globuli rossi

dei globuli rossi Emoglobinopatie

Carenze enzimatiche congenite

congenite Malattie autoimmuni o infettive

autoimmuni o infettive Sindrome emolitico uremica

emolitico uremica Reazione trasfusionale

trasfusionale Tumori

I globuli rossi infine possono anche perdersi a causa di emorragie di vario tipo, da quelle fisiologiche, come le mestruazioni, a quelle dovute a traumi o ulcere.

I sintomi

Tra i sintomi più comuni dati dalla bassa emoglobina vi sono:

Mal di testa

Senso di affaticamento

Sensazione di cardiopalmo

Tachicardia o aritmie

o aritmie Insonnia

Sensazione di mancanza di respiro

Difficoltà di concentrazione

Agitazione e irrequietezza

e irrequietezza Possono sussistere anche difficoltà di equilibrio e di deambulazione

Quando l’anemia è lieve, soprattutto se si è sviluppata gradualmente, la situazione può essere asintomatica.

Diagnosi e cure

La diagnosi si basa sull’esame del sangue. Per quanto concerne le cure, occorre rivolgersi al medico in quanto è quest’ultimo che, a seconda della causa e delle condizioni del paziente, valuterà i percorsi terapeutici da seguire.

In linea generale, si può porre attenzione alla propria alimentazione perché una dieta non equilibrata e povera di tutti i nutrienti e in particolare di vitamine e ferro può portare a livelli bassi di emoglobina.