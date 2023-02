Giornata mondiale della Nutella: tante ricette dolci da cucinare coi nipoti

Oggi è la Giornata mondiale della Nutella, la crema spalmabile di nocciole del marchio Ferrero che ha reso celebre l’Italia in tutto il mondo. Amatissima dai bambini, piace molto anche agli adulti. Basti pensare che, solo nel nostro Paese, l’83% delle famiglie ne acquista un vasetto almeno una volta l’anno, con una media di consumo pari a circa 1 chilogrammo pro capite.

Per festeggiare la golosa ricorrenza, giunta alla sedicesima edizione (la prima nel 2007), basta realizzare una ricetta con la Nutella e poi condividere lo scatto sui social inserendo l’hashtag #worldnutelladay.

Ecco qualche spunto per preparare tanti dolcetti gustosi con i nipoti e partecipare al contest più dolce che ci sia.

Torta di crespelle con Nutella

La torta di crespelle con Nutella è un dolce particolarmente gradito ai bambini. Oltre ad essere molto golosa, è anche di grande effetto: una torretta di crepes farcita, ad ogni strato, con abbondante crema spalmabile di nocciole. Si prepara velocemente e con pochissimi ingredienti.

Ingredienti per 14/16 crespelle

3 uova

250 grammi di farina 00

500 millilitri di latte (mezzo litro)

un pizzico di sale

1 vasetto di Nutella da 125 grammi

burro qb

zucchero a velo per spolverare

Preparazione

Per prima cosa, bisogna rompere le uova all’interno di una ciotola e sbatterle per qualche secondo con una forchetta. Poi si aggiunge il latte, la farina (a pioggia) e un pizzico di sale. Si procede amalgamando gli ingredienti fino ad ottenere una consistenza semidensa e liscia. Per evitare la formazione di grumi, si consiglia di utilizzare una frusta elettrica.

A parte, riscaldate una padella antiaderente unta con un po’ di burro. Quando diventerà rovente si possono cuocere le crespelle: basta prelevare una piccola quantità di composto con il mestolo e adagiarlo rapidamente all’interno del tegame. Lo spessore deve essere di pochi millimetri (un velo, per rendere l’idea) e l’impasto deve coprire l’intero diametro della padella. Cuocete le crepes, da ambedue i lati, per pochi secondi.

Dopodiché si passa alla realizzazione della torta vera e propria. Si comincia dalle crespelle: disponetene una sul fondo di un piatto, spalmate la superficie con una cucchiaiata generosa di Nutella e ricoprite con un’altra crepes. Quindi, si procede alternando la crema spalmabile di nocciole alle crespelle fino ad esaurimento degli ingredienti.

Una volta ultimata la torretta, spolverare con abbondante zucchero a velo. I decori sono a piacere.

Biscotti Nutellini

I Nutellini sono dei biscotti golosissimi che si realizzano con soli tre ingredienti tra cui, ovviamente, la Nutella. Si possono consumare per merenda o a colazione, serviti con una tazza di latte caldo o tè.

Ingredienti

200 grammi di Nutella

1 uovo grande

130 grammi di farina 00

granella di nocciole qb

Preparazione

La preparazione dei Nutellini è davvero molto semplice. Per prima cosa, bisogna versare all’interno di una ciotola la Nutella e l’uovo. Quindi si amalgamano gli ingredienti con l’aiuto di una frusta elettrica. Si procede incorporando la farina all’impasto, precedentemente setacciata, a piccole dosi. Una volta ottenuto un panetto morbido, lasciatelo riposare in frigo, avvolto in uno strato di pellicola per alimenti, per circa mezz’ora.

Trascorsi 30 minuti, si prelevano delle piccole porzioni di impasto, da circa 10/15 grammi ciascuna, per poi formare delle palline con un incavo al centro: ogni cavità deve essere riempita con un cucchiaio abbondante di Nutella e la granella di nocciole.

Dopodiché bisogna disporre i biscotti su una teglia, ben distanziati l’uno dall’altro, e cuocerli in forno preriscaldato a 170/180 gradi per non più di 10 minuti. Si conservano per circa 3 giorni in una scatola di latta.

Dorayaki alla Nutella

I dorayaki sono la versione giapponese dei pancake. Amatissimi dai bambini, possono essere farciti con qualunque ingrediente: dalla frutta a confetture e marmellate. Ma per una versione davvero golosa, la Nutella è il massimo.

Ingredienti per 8/10 Dorayaki

100 millilitri di acqua

120 grammi di farina 00

70 grammi di zucchero a velo

1 uova grande

2 grammi di lievito in polvere

10 grammi di miele

Nutella qb per farcire

Preparazione

Versare in una ciotola, nell’ordine suggerito, la farina, il lievito e lo zucchero a velo. Dopo aver rimestato rapidamente gli ingredienti, aggiungere l’uovo, il miele e l’acqua a filo. Mescolare fino ad ottenere un’amalgama liscia e omogenea.

A parte, riscaldate una padella antiaderente leggermente unta con il burro. Dopodiché si preleva una piccola porzione di impasto con il cucchiaio per poi adagiarlo delicatamente all’interno del tegame. Bisogna formare dei dischetti, di piccolo diametro, e cuocerli su entrambi i lati per 1 o 2 minuti circa.

Una volta cotti, disponete al centro del dorayaki un cucchiaino di Nutella e adagiatene un altro sopra, a mo' di sandwich. Si possono servire sia caldi che tiepidi.