Giornata mondiale della poesia, le strofe più belle da dedicare

Il 21 marzo è la Giornata mondiale della poesia, istituita dall’Unesco nel 1999. La data coincide con l’inizio della primavera: l’obiettivo della ricorrenza è di promuovere in tutto il pianeta la lettura, la scrittura, la pubblicazione e l’insegnamento della poesia, vista anche come importante mezzo per dialogare e confrontarsi.

Da sempre l’uomo compone poesie, fin dall’antichità, da prima ancora che venisse inventata la scrittura. Non a caso la parola poesia (in latino poesis), deriva dal verbo greco ποιέω (poieo) che significa fare, produrre.

Ovunque e in ogni epoca sono nati versi poetici molti dei quali divenuti immortali. L’Iliade, il poema omerico che narra della guerra di Troia, inizia proprio con l’invocazione alla Musa della poesia epica, Calliope (Cantami, o Diva, del Pelide Achille l’ira funesta…).

Eccone dunque una selezione di opere da dedicare a chi si ama di più.

Le poesie per lei e per lui

L’amore è uno dei temi prediletti dai poeti, innumerevoli mani hanno scritto di questo sentimento, fin dai tempi antichi.

Finchè avrò fiato nei polmoni di Saffo , la poetessa greca di Lesbo vissuta tra il settimo e il sesto secolo a.C.;

di , la poetessa greca di Lesbo vissuta tra il settimo e il sesto secolo a.C.; il Carme 5 di Gaio Valerio Catullo , poeta latino nato a Verona intono all’84 a.C.;

, poeta latino nato a Verona intono all’84 a.C.; il Sonetto 116 di William Shakespeare ;

; Tre fiammiferi di Jacque Prevert, un quadro dipinto in pochi versi;

Versi per una persona speciale

Anche in questo caso c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Il cileno Pablo Neruda ha composto testi che gli sono valsi il Premio Nobel della Letteratura nel 1971: da leggere, tra i tanti, Il tuo sorriso;

ha composto testi che gli sono valsi il Premio Nobel della Letteratura nel 1971: da leggere, tra i tanti, Il tuo sorriso; Il poeta turco Nazim Hikmet , vissuto nella prima metà del novecento, ha scritto strofe bellissime, come ne Il più bello dei mari;

, vissuto nella prima metà del novecento, ha scritto strofe bellissime, come ne Il più bello dei mari; E’ di Cesare Pavese L’Amico che dorme da dedicare a qualcuno a cui si è particolarmente legati.

Componimenti dedicati al papà e alla mamma

Le due figure più importanti per un figlio sono al centro di tanti componimenti. Tra questi segnaliamo:

O pate, la poesia dialettale del drammaturgo napoletano Eduardo De Filippo ;

; Il papà di Roberto Piumini;

Padre, se anche tu non fossi il mio di Camillo Sbarbaro , scrittore ligure nato nel 1888;

, scrittore ligure nato nel 1888; La Madre di Giuseppe Ungaretti ;

; Le mani della madre del poeta boemo Rainer Maria Rilke ;

; Per la mamma, rime di Gianni Rodari

Poesie da dedicare ai figli

Per i genitori ecco alcuni versi da tenere presenti:

Rudyard Kipling , premio Nobel per la letteratura, celebre autore del Libro della Giungla, ha dedicato una poesia al figlio, Se;

, premio Nobel per la letteratura, celebre autore del Libro della Giungla, ha dedicato una poesia al figlio, Se; E’ di Santa Teresa di Calcutta I figli sono come aquiloni;

I figli sono come aquiloni; Rabindranath Tagore, scrittore indiano anch’egli insignito del Premio Nobel per la letteratura nel 1913, ha composto Maternità

Strofe per nonni e nipoti

I nonni hanno un ruolo importante nelle famiglie, spesso sono loro che si occupano della cura dei nipoti mentre i genitori sono occupati con il lavoro. Diversi poeti si sono ispirati a loro nella stesura delle opere. Tra queste:

Meditazione del nonno e balocchi del nipote del portoghese Fernando Pessoa ;

; Bambino di Alda Merini ;

; Caro nonno di Gianni Rodari;

Alla nonna di Gabriele D’Annunzio

Poesia per una sorella

Un suggerimento in italiano e uno in inglese per una sorella:

Sorella (a Maria) di Giovanni Pascoli ;

; One sister have I in our house di Emily Dickinson;

Parole ed emozioni per un amico o un'amica

Parole emozionanti possono essere prese in prestito da un poeta e dedicate ad un amico o alla migliore amica . Ecco alcuni esempi:

Lo splendore dell’amicizia dello scrittore statunitense Ralph Waldo Emerson ;

; Amore e amicizia di Emily Brontë;

Anni dopo del poeta lombardo Vittorio Sereni

