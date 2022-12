Idee e ricette per riciclare gli avanzi del pandoro

Riciclare gli avanzi è sempre una buona regola da seguire, soprattutto dopo i grandi pranzi delle feste dove regna l’abbondanza. Anche per il pandoro vale il medesimo consiglio, soprattutto perché questo dolce natalizio si presta bene alla preparazione di numerose ricette e può diventare protagonista della tavola in svariati modi.

Riciclare il pandoro può essere molto utile sia per consumare quello che è rimasto dal 25 e dal 26 dicembre, sia per utilizzare in modo creativo i pandori ricevuti in regalo sotto le feste prima che si avvicinino troppo alla data di scadenza.

Qui di seguito una carrellata di idee e proposte per riciclare il pandoro arricchendolo di gusto e colore.

Pandoromisù

Una delle ricette più golose per riciclare il pandoro si basa sulla realizzazione del tiramisù di pandoro, chiamato anche Pandoromisù. Adoperando delle fette di pandoro avanzate, infatti, è possibile preparare un ottimo tiramisù alternativo alla ricetta tradizionale. Per creare questo dolce al cucchiaio è necessario preparare la crema a base di mascarpone, tuorli d’uovo e zucchero, integrando poi gli albumi montati a neve.

A parte di prepara il caffè, leggermente zuccherato, che bisogna far raffreddare prima di utilizzarlo per comporre il dolce. Le fette di pandoro possono essere bagnate nel caffè e stratificate in una teglia rettangolare, alternandole alla crema al mascarpone e completando tutto con un generoso strato di cacao amaro in polvere in superficie. È anche possibile preparare delle golose monoporzioni, ad esempio utilizzando piccole ciotole di vetro.

Pandoro con crema e frutta

Un’altra alternativa per riciclare il pandoro prevede l’uso di frutta fresca e crema chantilly. Questo dolce si prepara in pochissimo tempo, stratificando le fette di pandoro con della crema e posando sopra alcuni pezzetti di frutta fresca a piacere (ananas, fragole, ribes, lamponi, kiwi): è anche possibile utilizzare della frutta caramellata, che si prepara facilmente in padella aggiungendo qualche cucchiaio di zucchero. Una spruzzata di zucchero a velo finale, inoltre, darà un tocco di colore in più a tutto l’insieme.

Cheesecake di pandoro

Gli amanti della cheesecake adoreranno questa ricetta a base di pandoro, da declinare in base alle preferenze personali. Si prepara in modo molto semplice riducendo il pandoro avanzato in pezzi molto piccoli, che devono essere amalgamati con del burro fuso in modo da formare il composto da usare come base della cheesecake.

Dopo aver posto in frigo questa base in modo da renderla fredda e solida, si procede con la preparazione della crema unendo panna liquida fresca e formaggio fresco spalmabile. A questo punto, dopo aver versato la crema sulla base, è anche possibile aggiungere uno strato di crema di nocciole oppure dei frutti di bosco precedentemente caramellati in padella con poco zucchero. La cheesecake deve poi riposare in frigorifero per alcune ore prima di essere servita.

Plum-cake di pandoro

Un’ultima ricetta riguarda la preparazione del plum-cake di pandoro, che prevede l’inserimento degli avanzi del pandoro tritati finemente al mixer in aggiunta alla farina. L’impasto si prepara unendo anche uova, zucchero, latte, lievito e altri ingredienti a piacere come dello yogurt bianco o semplicemente delle gocce di cioccolato. Il risultato sarà comunque ottimo.