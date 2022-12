Minestre: tre ricette invernali per gli over 60

Le minestre sono il non plus ultra del comfort food durante la stagione invernale. Perfette da consumare sia a pranzo che a cena, possono essere preparate con gli ingredienti più disparati: ortaggi, legumi, pasta, riso, cereali e frutta secca. Inoltre, sono un toccasana per la salute degli over 60 poiché hanno un elevato indice di sazietà e, se preparate a regola d'arte, apportano una quantità notevole di nutrienti essenziali per l'organismo. Di seguito, proponiamo tre ricette facili da replicare e che non impegnano molto tempo ai fornelli.

Minestra di verza e grano saraceno

La verza ha mille usi in cucina: si può consumare stufata oppure cruda, tagliata a listarelle e condita con una riduzione di aceto balsamico. Per giunta, è ricca di fibre, vitamine, sali minerali e antiossidanti. Un motivo in più per utilizzarla come ingrediente base di zuppe e minestre. Il grano saraceno, invece, apporta proteine di buon valore biologico. Trattandosi di uno pseudo-cereale appartenente alla famiglia delle graminacee, è privo di glutine. Dunque, è perfetto anche per i celiaci.

Ingredienti per 2 persone:

80 grammi di grano saraceno;

150 grammi di verza;

½ cipolla;

1 carota;

1 costa di sedano;

500 ml di brodo vegetale;

50 grammi di pecorino romano grattugiato;

olio extravergine d'oliva;

una manciata di origano;

sale e pepe qb.

Preparazione:

Per prima cosa, bisogna lavare, mondare e tagliare a pezzetti - in modo grossolano - le verdure (sedano, carota e cipolla). Fatele rosolare, con un filo d'olio, in una casseruola capiente (meglio utilizzare una pentola con i bordi alti) e regolate di sale. A questo punto, si aggiungono alla preparazione anche il brodo e la verza tagliata a listarelle (non troppo sottili). Quando il composto sta per raggiungere l'ebollizione, versate il grano saraceno. Deve cuocere per circa 40 minuti o poco più.

A cottura ultimata, completare il piatto con un pizzico di pepe, l'origano e una spolverata di pecorino.

Minestra di ceci e zucca

La minestra di ceci e zucca non può mancare nel menu invernale. Oltre ad essere particolarmente nutrienti, i ceci sono anche un prezioso alleato per la salute del cuore e per l'equilibrio gastrointestinale. La zucca, invece, è ricca di antiossidanti e vitamine: un toccasana per il sistema immunitario.

Ingredienti per 2 persone:

200 grammi di zucca;

180 grammi di ceci (precotti o secchi);

300ml di brodo vegetale;

80 grammi di pasta fresca (tubetti o altro formato simile);

2 cucchiaini di olio extravergine d'oliva;

sale e pepe qb.

prezzemolo fresco.

Preparazione:

Sì comincia dalla preparazione del fondo di cottura, ovvero, facendo rosolare l'aglio nell'olio. Quando l'aglio comincerà a sfrigolare, estraetelo dalla pentola. A parte, si taglia la zucca a pezzetti asportando la buccia e i semi. Quindi unitela, con anche i ceci, al fondo di olio e regolate di sale. Versare il brodo e lasciar cuocere la minestra, coprendo la casseruola con il coperchio, per circa 30 minuti.

Infine, si aggiunge la pasta. Prima di servire il piatto, condire con olio extravergine di oliva, pepe e una manciata di prezzemolo.

Minestra con pollo e verdure

Un piatto unico buono, sano e nutriente. Il pollo è un'ottima fonte di proteine per i senior. Ha un elevato indice di sazietà e si digerisce facilmente. Le verdure, invece, arricchiscono e completano la preparazione apportando un quota considerevole di vitamine.

Ingredienti per 2 persone;

4 cosce di pollo (se si utilizzano i cosciotti ne bastano due);

300 ml di brodo vegetale;

1 carota;

1 porro;

1 patata;

1 costa di sedano;

qualche foglia di alloro;

olio extravergine d'oliva;

sale e pepe qb.

Preparazione;

Per prima cosa bisogna pulire le cosce di pollo, eliminando, cioè, la pelle ed eventuali altri residui. Dopodiché si fanno bollire in una pentola colma d'acqua con anche una presa di sale. Questo passaggio è fondamentale per "sgrassare" la carne. Quando il pollo risulterà perfettamente cotto, lasciatelo raffreddare e poi sfilacciatelo con i rebbi di una forchetta.

Dunque, si procede versando il brodo in una pentola capiente con le verdure precedentemente lavate, mondate e tagliate a pezzi. Unite alla preparazione il pollo, le foglie di alloro e un cucchiaino di olio. Una volta che le verdure saranno cotte, potrete gustare la minestra.