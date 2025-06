Jeans a vita alta, i modelli per le over 50 e come indossarli

Ascolta ora 00:00 00:00

Il jeans capo passepartout nel guardaroba di una donna è il must have per la stagione primavera estate 2025 soprattutto nella versione a vita alta.

Lo troviamo in tutte le sue sfaccettature e declinazioni, ossia in denim chiaro, scuro, effetto consumato e antracite. Si arricchisce di dettagli di stile come paillette o ricami per essere sfoggiato nei contesti più raffinati e per abbracciare a pieno un outfit elegante e raffinato.

La versione a vita alta di questo capo è molto amato dalle over 50 in particolare perché sta bene a tutte le silhouette. Risulta confortevole e versatile. È consigliata soprattutto a chi ha una silhouette a clessidra. A questo modello è riconosciuto il pregio di allungare la figura assottigliando il punto vita ed enfatizzando il fondoschiena.

Questo modello ha conquistato decisamente le passerelle e le fashioniste amanti dello street style. Scopriamo insieme quali sono i modelli più amati dalle over 50 e gli outfit consigliat.

Cropped jeans per un look casual

Sono aderenti alla gamba e più ampi dal ginocchio in giù. Si contraddistinguono per il fatto che arrivano a metà caviglia lasciando scoperte le scarpe. Un dettaglio ispirato allo street style è l’orlo sfilacciato. Sono il modello ideale per l’estate da indossare con dei sandali rasoterra o delle sneakers comode. Questo modello si abbina facilmente con camice oversize lasciate aperte per far intravedere un top o una t- shirt aderente dal colore pastello per un outfit comodo e casual adatto a qualsiasi occasione informale.

A zampa per un tocco boho- chic

Aderenti sulle cosce e scampanati dal ginocchio in giù. Sono un vero e proprio revival dei modelli monto amati negli anni Settanta. Questo modello allungano le gambe contribuendo allo stesso tempo a riproporzionare la silhouette efficacemente. Da abbinare ai texani o ai sandali rasoterra in cuoio e con un top a stampa floreale o orientale o una camicia blusa lunga stretta con una cintura sempre in cuoio.

Baggy modello loose per maggior comfort

Si caratterizzano per essere di una taglia più grande. Si possono portare con disinvoltura con un top couture e giacche statement. Ideali sia per la mattina che per la sera. Sono un modello molto confortevole che sta bene a tutte le silhouette da quella slim a quella curvy. Sotto alle sneaakers sono adatti per un outfit casual o sportivo. Invece indossati con un sandalo col tacco e un top con pailette sono adatti per un’occasione speciale.

Gli intramontabili skinny per fashioniste

I jeans skinny resistono alle tendenze della primavera estate di quest’anno.

È il modello più amate dalle fashioniste perché accentuano la femminilità abbracciando a pieno la silhouette e slanciando la gamba. Navy, azzurro, antracite, off-white o dall'effetto distressed. Vi sono tanti denim in grado di soddisfare i gusti di tante over 50. Si abbinano con facilità a camice, bluse, top sotto a ballerine, Mary Jane o sneakers.