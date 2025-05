Jeans, come li abbini? Il segreto dell'eleganza è nell'outfit: 5 idee per le over 50

Ascolta ora 00:00 00:00

I jeans sono il passepartout di tendenza della primavera -estate 2025.

È un capo versatile che non può assolutamente mancare nel guardaroba delle donne over 50. Adatto per outift casual ma anche eleganti se abbinati a capi e accessori ricercati e raffinati. Quest’anno questo capo lo troviamo in tutte le sue declinazioni, dal modello a zampa di elefante per un revival anni Settanta al modello skinny con strappi in pieno street style.

Originali e degni di nota sono anche i modelli sartoriali dal tocco decisamente glamour grazie a dettagli di strass, pailettes o intarsi damascati o floreali. Scopriamo insieme quali sono gli outfit che conferiscono stile nell’indossare questo capo anche a 50 anni.

Jean larghi con camicia oversize

È un outfit casual da indossare in maniera informale in giro per la città. Pratico e versatile conferisse un tocco di stile al semplice denim largo che sembra di una taglia più grande. Importante per questo stile è giocare con gli accessori. Alla camicia larga magari di lino, che supera i fianchi, può essere abbinata una cintura in cuoio e una borsa dello stesso identico materiale. Ideale sarebbe una borsa con frange in pieno stile boho-chic. Rigoroso è abbinare questo outfit a sneakers comode o texani.

Jeans neri e giacca elegante per un look total black

Il denim nero è perfetto sia di giorno che di sera. Ideale è il modello jeans nero stretto lungo le gambe e svasato dal ginocchio in poi o quello a sigaretta. Si arricchisce di eleganza indossato con un blazer nero che lascia intravedere una t- shirt bianca o dai colori pastello che stempera un po’ il rigore total black. Ai piedi è consigliato indossare decolleté col tacco alto o sandali con zeppa. A fare la differenza può essere una cintura con borchie o con inserti metallici o luccicanti a seconda del proprio stile.

Denim chiaro con blusa a righe

Il denim chiaro non ha più stagione. Sdoganato come capo chic della quotidianità, è perfetto per ogni outfit sia formale che informale. Ideale da indossare nei pomeriggi primaverili. Originale è l’abbinamento con una blusa in stile marinaro. A fare la differenza è il cappello da baseball e gli anfibi. In alternativa alla blusa si può optare per un top da indossare sotto una giacca in stile pastello o meglio ancora bianca.

Denim su denim ma di contrasto

L’ideale è indossare questo outfit giocando sul contrasto ossia abbinando i jeans scuri alla giacca in denim chiaro o viceversa. Consigliato dalle influencer è il jeans skinny indossato con la camicia o la giacca denim oversize. Gli accessori che fanno la differenza per questo outfit che ricorda vagamente quello grunge degli anni Novanta sono un paio di sneakers eleganti, o con dettagli raffinati ossia pailletes o strass o una cintura elegante Quest’ultima conferisce un tocco di originalità.

Jeans con gilet

Un altro abbinamento molto trendy adatto soprattutto per giornate più calde, è quello di sostituire la giacca in

deinim con un gilet in denim, rigorosamente indossato solo con un top mini. Ideale per chi vuole osare. Per chi è opta per uno stile classico sotto al giler da indossare sbottonato il consiglio è di indossare una t- shirt