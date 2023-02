Da Nespresso a Bialetti: macchine caffè e capsule compatibili in sconto

Le macchine da caffè sono sempre più apprezzate dagli italiani, anche da coloro che non vogliono rinunciare al fascino della moka o al piacere di un espresso al bar. E con la comoda soluzione delle capsule, preparare un caffè è tanto semplice quanto premere un pulsante: basta attendere una manciata di secondi. Abbiamo selezionato su Amazon le migliori macchine da caffè e le offerte più vantaggiose per l'acquisto di capsule compatibili.



che faranno cambiare idea a chi è convinto che non possano competere con la moka o con i bar. Inoltre, qui suggeriamo capsule il cui prezzo toglierà ogni certezza a chi è convinto che il loro costo sia insostenibile se paragonato a quello del caffè tradizionale o all’espresso al bancone.

Bialetti Gioia, la macchina da caffè espresso

Elegante e tanto compatta da essere posizionata anche nelle cucine meno ampie, la Bialetti Gioia prevede una pompa a 20 bar e, con i 1.450 Watt di potenza, eroga un caffè di elevata qualità, capace di eguagliare quello che si gusta al bancone.

Il sottobicchiere può essere tolto e fare così spazio a tazze più grandi, un'opzione in più per chi ha la passione del caffè. Serbatoio da mezzo litro, cassetto che raccoglie fino a 8 capsule e dimensioni di 34 x 9,5 x 22 centimetri: compatta, ma efficace.

Lavazza A Modo Mio Jolie, il caffè evergreen

Una macchina da caffè evergreen. Lavazza A Modo Mio Jolie è uno dei prodotti di punta di Lavazza e lo rimarrà ancora a lungo, perché fa un caffè degno di nota ed è essenziale nella forma e nelle dimensioni. Potenza di 1.250 Watt e spegnimento automatico, prepara il caffè con la semplice pressione di un pulsante, il primo che pigerete ogni mattina. Serbatoio da 0,6 litri e dimensioni di 12,4 x 21 x 33 centimetri e un peso di 2,5 chilogrammi, facile da pulire e pronta all’uso appena estratta dalla scatola: non c’è nulla da montare.

Questa offerta comprende 64 capsule omaggio: la quantità giusta per rivoluzionare il piacere del caffè quotidiano.

Bialetti Mignon, tra stile e design

Bialetti Mignon è per metà macchina da caffè e per metà esercizio di stile e design. La pompa da 20 bar garantisce la qualità del caffè, mentre forma e materiali donano un tocco chic a ogni cucina. Il sistema termoblock garantisce la temperatura perfetta della bevanda erogata, cosa particolarmente utile quando si sceglie una quantità doppia di caffè, cosa che la Bialetti Mignon consente di fare.

Serbatoio da mezzo litro, raccoglitore da 9 capsule e tanta robustezza. Fatta in alluminio, pesa 4.08 chilogrammi e ha dimensioni di 11,5 x 37,5 x 21,5 centimetri. Nella confezione ci sono anche 32 capsule omaggio.

Krups Nespresso Essenza Mini, vocazione ecologica

Macchina da caffè con vocazione ecologica. Dopo 3 minuti dall’uso, la Knups Nespresso Essenza Mini entra in standby e si spegne da sé dopo 9 minuti. I 19 bar di pressione sono indice di qualità del caffè erogato, che si può preparare anche lungo per le persone alle quali la quantità classica non basta. Tecnologia tedesca e capsule Nespresso, due garanzie. Serbatoio da sei decilitri, dimensioni ridottissime: 8,03 x 3,31 x 122,99 centimetri per 2,5 chilogrammi.

Nescafé Dolce Gusto Piccolo XS, un caffè un 40 secondi

Caffè pronto in meno di 40 secondi, grazie alla macchina Nescafé Dolce Gusto Piccolo XS. Un concentrato di potenza e bontà, in virtù dei 15 bar di pressione e dei 1.500 Watt di potenza. Un prodotto di qualità prodotto da Krups, con forme arrotondate e dimensioni di 13,6 x 27,6 x 26,6 centimetri. Non mancano una caraffa da 0,8 litri e funzione “Hot & Cold” per preparare bevande calde o fredde.

Consuelo, 100 capsule di caffè espresso compatibili Nespresso

Dieci confezioni da dieci capsule ognuna, compatibili con le macchine Nespresso. Il caffè Consuelo assicura un gusto forte e robusto con note di cioccolato e frutta secca. E con l'acquisto ripetuto, su Amazon si potrà approfittare di un piccolo sconto.

Pop Caffè E-Mio, 100 capsule compatibili Lavazza A Modo Mio

Caffè di intensità 10 su 10, miscela di chicchi asiatici e africani con un fine retrogusto di cioccolato e mandorla tostata: queste capsule sono pensate per chi possiede una macchina Lavazza A Modo Mio e ama i gusti forti. Capsule confezionate singolarmente per mantenere aroma e freschezza. E con acquisto ripetuto, su può approfittare di un piccolo sconto.

Capsule Pop Caffè decaffeinato Naòs, 100 capsule compatibili Nespresso

Gli amanti del decaffeinato possono provare questa miscela arabica dal gusto intenso. Tostatura media, intensità non troppo dura, il caffè che si ottiene risulta dolce e delicato al palato. Consigliato anche a chi ama concedersi qualche tazza in più di caffè.

Caffè Borbone Respresso miscela nera: 100 capsule compatibili Nespresso

Capsule in alluminio compatibili Nespresso, con miscela arabica e gusto forte. Un caffè per palati decisi che cercano i sapori densi e che non accettano compromessi. Le capsule e le cialde Borbone si sono guadagnate rapidamente un nome proprio grazie alla vasta gamma di miscele di qualità.

Amazon Basics, cassetto per capsule per Nespresso

Un cassetto che contiene 50 capsule Nespresso e che, con uno stile elegante e sobrio, si sposa alle forme sinuose delle macchine da caffè moderne. Delle protezioni in plastica morbida poste sotto al cassetto proteggono il piano di appoggio e la capacità di carico di 4,5 chilogrammi permette di posizionarci sopra la macchina da caffè. Le dimensioni sono di 23 x 48 x 5 centimetri. Bello da vedere e robusto.

