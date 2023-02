Capsule caffè per Nespresso e Lavazza: le migliori marche in sconto

Il caffè è probabilmente la bevanda più amata dagli italiani. E, anche se si è grandi amanti della moka tradizionale, spesso si finisce per invaghirsi delle nuove macchine a capsula, che consentono di ottenere un espresso praticamente come al bar. Tra le soluzioni più acquistate e diffuse ci sono la Nespresso di Nestlè e A Modo Mio di Lavazza, ma c’è anche chi preferisce la macchinetta che funziona con le cialde e non con le capsule. Scegliere il formato che si preferisc diventa tuttavia più facile con le offerte Amazon a tema caffè. Se si è grandi consumatori di questa bevanda, è sempre bene farne una generosa scorta.

Capsule compatibili Nespresso, per tutti i gusti e tutte le tasche

La Nestlé realizza diversi caffè in capsula per la macchina Nespresso. Tuttavia c’è anche chi vuole discostarsi dal marchio, benché ottimo, preferendo altri marchi: magari il brand italiano che, da sempre, si consuma in famiglia. Per questa ragione nascono le capsule compatibili: possono essere usate con la macchina Nespresso, per un'esperienza di gusto davvero personalizzata. Le offerte su Amazon sono diverse e vantaggiose, fra le migliori si trova:

Capsule compatibili A Modo Mio: tanto gusto in sconto

Lo stesso discorso vale per le capsule compatibili con macchinetta Lavazza A Modo Mio. Sebbene Lavazza produca davvero tantissimi sapori e aromi di qualità, c’è chi preferisce seguire delle abitudini diverse e optare per le capsule completamente compatibili. Anche in questo caso, Amazon offre delle proposte votate al gran risparmio:

Cialde, chicchi e drink: tanto caffè in offerta

Come detto, c’è chi preferisce le cialde per preparare il caffè. Non si tratta di un’opzione esclusivamente domestica: per molti è una comodità sul posto di lavoro, per cui si acquistano le cialde, poiché sono facili da preparare e non sporcano.

Per altri il discorso è differente, perché magari possiedono una macchina per l’espresso casalinga e quindi hanno bisogno di munirsi di caffè in grani. Una soluzione che comunque può tornare utile anche se si ricorre alla moka: i grani però devono essere macinati o con un macinacaffè professionale oppure richiedendo questo servizio nella più vicina torrefazione.

E ancora: dato che il caffè è tanto amato, c’è chi ha pensato di realizzare delle bevande al sapore di caffè, che consentono di intercettare il gusto di segmenti più ampi di consumatori. Anche su questo tipo di prodotti, non mancano le offerte Amazon:

