Mal di schiena a 60 anni, cosa fare e cosa non fare

Il mal di schiena è un dolore diffusissimo e ha costi notevoli. A seconda della parte della colonna vertebrale interessata, si parla di cervicalgia (il dolore è nella zona del collo), dorsalgia (se riguarda il tratto dorsale) e lombalgia (l’algia è localizzata nella parte bassa della schiena).

Importantissima è la prevenzione, ma se insorge la problematica, è fondamentale capirne la causa per poter agire in maniera mirata. Ecco che cosa, in via generale, è bene non fare in caso di insorgenza del disturbo e che cosa, viceversa, è consigliabile effettuare.

Che cosa non fare in caso di mal di schiena

Trascurare il problema o ricorrere al fai da te

​Una cura adeguata parte dalla conoscenza della causa che ha scatenato il dolore. Sapere quale sia la propria condizione è fondamentale anche per non peggiorarla.

Da evitare poi il fai da te in senso lato, sia per quanto riguarda l’eventuale assunzione di farmaci sia per quanto riguarda eventuali sport da intraprendere.

Chiedere un parere medico

I referti contengono termini che, benchè siano appropriati dal punto di vista medico scientifico, sono sconosciuti, o quasi, all’uomo medio e proprio per questo possono suscitare paura. Prima di farsi prendere dal panico e di pensare al peggio, bisogna aspettare le spiegazioni di chi è competente. Molto spesso le parole di cui si ignora il significato paiono descrivere situazioni molto peggiori rispetto a quelle reali.

Non controllare l’alimentazione e il proprio peso

Maggiore è il peso che la colonna vertebrale deve sostenere, maggiore è la fatica che fa. Dunque occhio alla bilancia e ai chili di troppo e quindi alla dieta. Un’alimentazione sana ed equilibrata è sempre alleata della salute.

Caricarsi di pesi eccessivi

Con il mal di schiena bisogna evitare di traportare oggetti troppo pesanti, sollevare pesi gravosi, compreso prendere in braccio i bambini, caricarsi di zaini e borse che assomigliano più a dei mattoni che a dei contenitori.

Essere sedentari o praticare uno sport inadeguato

Il movimento fa bene, ma deve essere quello giusto. L’attività fisica, che generalmente è alleata della salute, in determinati casi può risultare addirittura dannosa. Chi ha mal di schiena non può improvvisare, ma deve farsi consigliare dagli specialisti quali sono gli esercizi adatti. Insomma, chi è appassionato di motocross è meglio che lasci la moto parcheggiata e si dedichi ad altro.

Che cosa fare in caso di mal di schiena

Rivolgersi al medico

Il punto di riferimento deve essere sempre il professionista il quale può prescrivere esami e terapie particolari. Per curarsi bisogna capire la causa del problema. È evidente che una contrattura muscolare è ben diversa, ad esempio, da un’ernia del disco.

Rafforzare la muscolatura

I muscoli, in particolare gli addominali e i dorsali, aiutano a sostenere la colonna vertebrale e ad assumere una posizione corretta. Per questo è necessario rinforzarli. Sempre previo parere del professionista, possono essere utili la fisioterapia e il regolare esercizio fisico. In generale, per la schiena, fanno bene il nuoto, la bicicletta, il pilates, lo yoga e la ginnastica posturale.

Mantenere una postura corretta

Il tempo di sedersi un po' come capita è finito (anche se non avrebbe mai dovuto iniziare). Sedie ergonomiche, rialzi per il computer, scrivanie di dimensioni tali da poterci appoggiare gli avambracci possono aiutare. Così come è utile, per chi fa un lavoro sedentario, alzarsi ogni tanto dalla sedia.