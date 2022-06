Lombalgia, come combatterla con l'esercizio e con i rimedi naturali

Dati alla mano, ne soffre almeno una volta nella vita circa l'80% della popolazione. Stiamo parlando della lombalgia, più comunemente definita come mal di schiena. Si tratta di un disturbo caratterizzato da un'algia di intensità variabile che interessa i muscoli e le ossa della regione lombare. Si è soliti distinguere tre tipologie di lombalgia:

Acuta : la durata è inferiore a quattro settimane;

: la durata è inferiore a quattro settimane; Subacuta : la durata è compresa fra le quattro e le dodici settimane;

: la durata è compresa fra le quattro e le dodici settimane; Cronica: la durata è superiore ai tre mesi.

Solitamente la metà degli episodi si risolve entro due settimane, tuttavia bisogna tenere sempre conto di alcuni fattori (modalità di insorgenza, posizione del dolore, intensità dello stesso all'esordio) che possono peggiorare la prognosi. Il mal di schiena è una problematica che può influenzare negativamente la quotidianità. Scopriamo quali sono gli esercizi mirati e i rimedi naturali in grado di contrastarla.

Le cause della lombalgia

Le cause della lombalgia sono numerose. Nella maggior parte dei casi il mal di schiena non è la conseguenza di gravi patologie, ma è l'espressione di disturbi muscolo-scheletrici a carico della zona lombare. Tra questi si annoverano le contratture, gli stiramenti e le distorsioni. Sotto la lente di ingrandimento anche la sciatalgia o sciatica, ossia l'infiammazione del nervo sciatico che, oltre a stati dolorosi, comporta altresì formicolii, intorpidimento e debolezza muscolare.

Ci sono fattori di rischio che influenzano la comparsa della lombalgia. Ad esempio, l'assunzione di una postura scorretta, l'uso di scarpe con i tacchi alti e di un materasso non adeguato alle proprie esigenze, i colpi di freddo dovuti all'aria condizionata. Ancora gli sforzi fisici intensi, la sedentarietà, l'obesità e lo stress psicofisico.

Possono provocare mal di schiena alcune condizioni che interessano il sesso femminile (ciclo mestruale, sindrome premestruale, endometriosi, cisti ovariche, fibromi uterini, carcinoma dell'utero e dell'ovaio) e determinate malattie:

Osteoporosi

Artrite reumatoide

Ernia del disco

Fibromialgia

Infezioni delle vie urinarie

Calcoli renali e biliari

Sindrome del colon irritabile

Appendicite

Malocclusione dentale.

I sintomi e la diagnosi della lombalgia

Come già detto, la lombalgia si caratterizza per la presenza di un dolore che interessa la regione lombare. L'algia può insorgere in seguito a movimenti come la torsione, il sollevamento e la flessione anteriore del tronco e la sintomatologia può peggiorare in determinati momenti, ad esempio al mattino oppure quando ci si siede o si resta in piedi per molto tempo. Se diventa cronico, non è raro che il mal di schiena si associ ad altre problematiche, quali ansia, insonnia e depressione.

La presenza di alcuni sintomi particolari può essere spia di patologie più importanti. Si pensi alle forme neoplastiche che comportano dolore costante e ingravescente e dimagrimento marcato. Oppure alla cauda equina, una grave sindrome neurologica caratterizzata dalla perdita della funzione del plesso lombare che si manifesta con: ritenzione urinaria, debolezza, sensazione di bruciore o di corpo estraneo sotto la pelle e rilassamento dello sfintere anale.

La diagnosi della lombalgia si basa sull'anamnesi del paziente e sull'esame obiettivo durante il quale vengono valutati i riflessi, la postura e la sensibilità. Successivamente il medico potrà chiedere alcuni accertamenti: esami del sangue, radiografia, risonanza magnetica, TAC, elettromiografia, scintigrafia ossea.

Esercizi e rimedi naturali contro la lombalgia

Quando la lombalgia non è in fase acuta, l'attività fisica rappresenta un valido aiuto per prevenire i futuri episodi. Prima di eseguire gli esercizi qui di seguito elencati, tuttavia, è bene consultare il proprio medico o uno specialista poiché ogni persona ha caratteristiche ed esigenze particolari:

Esercizio 1 : con le braccia distese sul pavimento e il sedere poggiato sui talloni, cercare di allungare la schiena per dieci secondi e ripetere cinque volte

: con le braccia distese sul pavimento e il sedere poggiato sui talloni, cercare di allungare la schiena per dieci secondi e ripetere cinque volte Esercizio 2 : in posizione quadrupedica, curvare la schiena verso il soffitto e abbassare la testa. Successivamente inarcare la schiena spingendo la pancia verso il pavimento e la testa in alto. Ripetere sei volte

: in posizione quadrupedica, curvare la schiena verso il soffitto e abbassare la testa. Successivamente inarcare la schiena spingendo la pancia verso il pavimento e la testa in alto. Ripetere sei volte Esercizio 3 : in posizione accovacciata con le gambe che abbracciano le ginocchia, mantenere la fascia lombare, il dorso e la nuca ben aderenti alla parete. Cercare di allungare la colonna vertebrale mentre la testa scivola verso il soffitto. Ripetere cinque volte

: in posizione accovacciata con le gambe che abbracciano le ginocchia, mantenere la fascia lombare, il dorso e la nuca ben aderenti alla parete. Cercare di allungare la colonna vertebrale mentre la testa scivola verso il soffitto. Ripetere cinque volte Esercizio 4 : sdraiati sul dorso, portare lentamente una gamba al petto. Mentre l'altra gamba aderisce bene al pavimento, respirare in maniera profonda. Ripetere cinque volte alternando gli arti

: sdraiati sul dorso, portare lentamente una gamba al petto. Mentre l'altra gamba aderisce bene al pavimento, respirare in maniera profonda. Ripetere cinque volte alternando gli arti Esercizio 5: sdraiati sul dorso, espirare e portare entrambe le gambe al petto. La colonna vertebrale aderisce al pavimento. Mantenere la posizione per cinque secondi e ripetere cinque volte.

Il mal di schiena, se di lieve entità, può essere trattato anche con i rimedi naturali: