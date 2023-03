Maxi formati per la dispensa: sono arrivate le offerte di Primavera Amazon

Avere i prodotti preferiti sempre a disposizione è una necessità, in particolare per quanto concerne gli articoli di uso comune e per questo pronti per l'impiego quotidiano. Ecco che fare scorte per la dispensa è il modo migliore per averli sempre a portata di mano, in particolare se disponibili in confezioni convenienza o maxi formato.

Le Offerte di Primavera di Amazon sono l'occasione migliore per scegliere e acquistare i prodotti più utili, di consumo primario e secondario ma risparmiando. Una serie di articoli da conservare in casa, pronti in caso di necessità e senza dover correre al supermarket all'ultimo secondo. Ecco quelli più interessanti in formato maxi, perfetti per i single o per tutta la famiglia, animali di affezione compresi.

Carta igienica soffice e trapuntata

Comfort e morbidezza, ma anche estrema delicatezza grazie alla trama trapuntata che rende la carta igienica Scotonella estremamente soffice sulla pelle. Un'offerta interessante e davvero impedibile quella della maxi scorta con 14 pacchi da sei rotoli l'uno, per un totale di 84 articoli. Scopri il prodotto su Amazon.

Piumini per intrappolare e catturare la polvere

Gli amanti del pulito e i nemici dello sporco non possono farsi sfuggire la maxi scorta di Swiffer Duster, la soluzione definitiva contro la polvere. Qui disponibile nel formato da 25 piumini in grado di catturare tre volte di più rispetto alla scopa tradizionale, rimuovendo sporco, polvere e peli di animali. Scopri il prodotto su Amazon.

Pastiglie per lavastoviglie formato risparmio

Il mega box di detersivo il pastiglie per lavastoviglie Fairy Platinum Plus è un'occasione davvero ghiotta, che permette di fare scorta risparmiando contemporaneamente. Le pastiglie si dissolvono in modo rapido, così da rilasciare il liquido e la polvere per un'azione pulente sincronizzata ed efficace, lasciando un profumo di fresco e pulito. Scopri il prodotto su Amazon.

Detersivo per lavatrice in comode caps predosate

L'offerta vincente per gli amanti dei capi puliti e colorati, ecco la super confezione di Bio Presto Power Caps Color 3 + 1. Quattro azioni in un'unica caps: pulizia efficace, capi colorati brillanti e vivaci, alto potere smacchiante e freschezza, il tutto anche a basse temperature. Due confezioni con sessanta pastiglie l'una, per un totale di 120 lavaggi. Scopri il prodotto su Amazon.

Cibo per gatti, mousse al gusto di pesce

Una scorta fondamentale per chi vive con un gatto di affezione, ecco il set di Purina Gourmet Gold Mousse al gusto di pesce dell'oceano. Ben 24 lattine da 85 grammi l'una di facile apertura, con delicato e morbido cibo umido perfetto per i palati più esigenti. Scopri il prodotto su Amazon.

Ricariche per mangiapannolini per una protezione contro i cattivi odori

Twist & Click Tommee Tippee è il prodotto must have per chi a che fare con un bambino piccolo e tanti pannolini da cambiare. Infatti le dodici ricariche per il cesto mangiapannolini sono una valida protezione contro i cattivi odori, grazie all'avvolgimento singolo che impedisce perdite o profumazioni sgradevoli. Una protezione garantita contro i germi, grazie alla pellicola multistrato antibatterica greenfilm. Scopri il prodotto su Amazon.

Filtro per caraffa ad acqua in confezione da tre

Philips Water Solutions è il sistema di filtraggio per le caraffe d'acqua, disponibile nella comoda e conveniente confezione da tre pezzi. Il filtraggio è rapido ed efficace, grazie alla tecnolgia Micro X-Clean che riduce la microplastica, rimuovendo cloro, calcare, metalli pesanti, PFOA e altri contaminanti. È un pack utile e le ricariche sono compatibili anche con i modelli di caraffa Brita Maxtra e Maxtra+. Scopri il prodotto su Amazon.

Maxi scorta di caramelle gommose

Golosità a portata di mano grazie al maxi formato di caramelle gommose a forma di orsetto di Haribo, al gusto intenso della frutta e senza coloranti artificiali. Un prodotto della tradizione, molto amato, ecco gli inconfondibili Orsetti d'Oro disponibili al gusto fragola, arancia, lampone, mela, ananas e limone. Scopri il prodotto su Amazon.

