Stanchezza e cambio stagione: ecco i migliori integratori e le vitamine per contrastarla

Stanchezza, sonnolenza, sbalzi d'umore, ecco alcuni dei sintomi più comuni che possono presentarsi durante il cambio di stagione. Una condizione che incide sul benessere quotidiano, rendendo più faticosa ogni azione: si tratta di un cambiamento che influenza anche l'organismo. Un clima differente, più mite e caldo, il cambio d'orario e il relativo allungamento delle giornate, sono tutti fattori da non sottovalutare, che hanno un impatto sia sul benessere fisico, che energetico e mentale.

Lo stress da cambio di stagione va affrontato nel modo giusto, con il corretto supporto di integratori e vitamine così da viverlo al meglio. Ecco perché è bene non farsi sfuggire le imperdibili Offerte di Primavera di Amazon, una serie di proposte dedicate, utili per arginare i disturbi e i fastidi causati dal cambi di stagione. Scopriamo insieme quelli più utili e interessanti.

Swisse

Per il benessere di capelli e unghie

Capelli più sani, luminosi e forti grazie a Swisse Capelli Pelle Unghie ricco di biotina, vitamina C, zinco contro lo stress ossidativo e in favore di una maggiore formazione di collagene. Un prodotto utile a preservare anche la salute delle stesse unghie, che appaiono più forti, sane e con una crescita più rapida.

Per una pelle più sana e curata

Contrastare l'avanzare del tempo è possibile, grazie al supporto di Swisse bellezza della pelle con acido ialuronico e collagene. Un prodotto in grado di migliorare l'elasticità cutanea, riducendo la comparsa dei segni del tempo anche grazie alla presenza della vitamina C. Ricco di vitamine E, A e rame, il prodotto migliora la pigmentazione cutanea, combatte lo stress ossidativo agevolando una pelle luminosa e sana.

GloryFeel

Omega3 per il benessere della mente

Un aiuto importante sia per il cervello che per il cuore, tutto merito di GloryFeel Omega 3 all'olio di pesce ricco di acido eicosapentaenoico (EPA) e acido docosaesaenoico (DHA). Acidi grassi polinsaturi che l'organismo non produce e, per questo, vanno assunti attraverso integratori e alimenti. Il prodotto, disponibile in comode capsule, offre benefici sia per il cuore che per il cervello, ma anche per la salute degli occhi.

Acido ialuronico e collagene per la salute e la bellezza

Un compendio di benessere non solo per la pelle ma anche per la salute delle ossa e delle articolazioni, grazie a GloryFeel acido ialuronico e collagene. Un prodotto ricco anche di biotina, zinco e selenio in grado di migliorare la salute della capigliatura e delle unghie, ma anche prodigo di vitamina C per la normale formazione di collagene e il funzionamento delle ossa e della cartilagine. L'integratore perfetto per la bellezza personale, necessario anche per migliorare le prestazioni del sistema immunitario.

Multicentrum

Select 50+ in favore del sistema immunitario e contro la stanchezza

Multicentrum Select 50+ è un integratore alimentare multivitaminico e multiminerale completo, creato appositamente per soddisfare le esigenze degli adulti over 50, grazie alla presenza delle vitamine del gruppo B, quali B1, B2, B6, B12, niacina e acido pantotenico. A tutto questo si aggiunge la vitamina C, il rame, il ferro, il manganese e lo iodio, oltre alla biotina, per un mix del tutto benefico. Un vero supporto per il sistema immunitario, per la salute degli occhi, delle ossa e per una riduzione della sensazione di stanchezza.

Multicentrum multivitaminico per un normale metabolismo energetico

Un vero concentrato di vitamine e minerali, perfetto per soddisfare il fabbisogno degli adulti, si tratta di Multicentrum multivitaminico. Un aiuto importante per il quotidiano grazie alla presenza di vitamine C e B, biotina, rame, manganese e iodio, in grado di favorire un normale metabolismo energetico arginando lo stress ossidativo. In aggiunta troviamo il ferro, necessario per il normale trasporto dell'ossigeno nel corpo, e la vitamina A, la niacina e la biotina per una pelle in salute.

Supradyn

Magnesio e potassio perfetto per gli sportivi

L'ideale per chi pratica sport e necessita di mantenere l'equilibrio degli elettroliti all'interno dell'organismo, anche durante i periodi più caldi dell'anno quando l'afa aumenta la sudorazione. Si tratta di Supradyn magnesio e potassio, disponibile nella confezione formato convenienza, con formula specifica con potassio, magnesio, vitamine B12, B1, B6, C e acido folico. Un toccasana contro la stanchezza e l'affaticamento, un supporto per i muscoli e per il reintegro dei sali minerali durante la sudorazione.

L'integratore multivitaminico per il benessere dell'organismo

Un alleato valido per aumentare le difese immunitarie dell'organismo, arginando anche stanchezza e i cali di energia, ecco Supradyn difese. Un integratore ricco di vitamine C e D3, oltre che zinco per il benssere di denti e ossa, contro lo stress ossidativo e per affrontare con energia il cambio di stagione.

Balance Feel Your Self

Probion per il benessere della flora batterica

Balance Feel Your Self Probion è l'integratore perfetto per la salute dell'intestino, per l'equilibrio della flora intestinale grazie alla presenza di 40 milioni di probiotici per capsula. Un prodotto completo contenente anche due fondamentali prebiotici, ovvero inulina e foss, oltre agli enzimi digestivi Enzi-Mix per una migliore funzione digestiva. Completano il tutto gli estratti di bambù e camomila contro il gonfiore intestinale e le vitamine D3 e B12, indispensabili per un intestino felice e un sistema immunitario sano e forte.

Collagene e acido ialuronico per la cura della pelle e delle articolazioni

Con il passare del tempo la produzione di collagene si riduce, per questo è importante un supporto aggiuntivo come quello di Balance Feel Your Self collagene e acido ialuronico. Composto da un mix utilissimo di collagene idrolizzato di tipo 1 con acido ialuronico idratante, una miscela di vitamina C naturale estratta dalla rosa canina e con l'aggiunta di biotina, rame, zinco e selenio. Un toccasana per la pelle che appare più tonica e idratata ma anche per le ossa e le articolazioni, che risultanto maggiormente protette da dolori e fastidi.

