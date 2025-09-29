Mocassini di camoscio, la tendenza per l'autunno. Come abbinarli

I mocassini in camoscio sono una delle tendenze moda più gettonate per la stagione estiva.

Amati nel tempo libero, sono confortevoli e versatili. Danno la sensazione di indossare una pantofola. Sono soffici, e morbide e da sfoggiare da mattina a sera. La versione in camoscio si arricchisce di nuove tinte di tendenza.

Sono iconici per la loro suola ultra flat. Si arricchiscono molto spesso di una fibbia in metallo che rende la loro tomaia personalizzata e davvero originale. Le nuance più amate dalle fashioniste sono quelle neutre come il marrone e il beige che risultano facilmente abbinabili.

Vi sono dei modelli davvero chic come quelli con le frange per un perfetto outfit bohemienne. Per il loro comfort numerosi sono gli abbinamenti che si possono fare indossandoli. Scopriamo quelli più trendy e amati dalle donne (anche over 50).

Con jeans e camicia maschile

Un outfit adatto sia per i contesti formali ma anche per il tempo libero. Donano un fascino androgino che trasuda grinta e voglia di andare oltre le convenzioni. L’ideale è scegliere un modello di jeans a vita alta abbinato ad una camicia da mettere all’interno. Perfetta una dal taglio rigorosamente maschile.

Con abito midi e blazer

Un look street style, un vero e proprio revival degli anni Ottanta. Un abbinamento ultra comfty ed inedito. Questo outfit gioca su dei contrasti apparenti. L’ideale è scegliere una nuace neutra per l’abito che arriva sotto il ginocchio da abbinare ad un blazer strutturato di una tinta più scura.

Con abito lungo e giacca in denim

Durante il periodo dei primi freddi si possono ancora sfoggiare gli abiti lunghi dalle stampe floreali od orientali in pieno stile anni Settanta da abbinare a mocassini scamosciati che si arricchiscono di un dettaglio boho- chi ossia le frange e le nappe. Da sfoggiare con un giacchino in denim chiaro e una borsa in cuoio.

Con pantaloni sartoriali e camicia

Un look d’ufficio che trasuda eleganza e stile. Il pantalone ampio sartoriale scende fluido sui mocassini di camosci. Abbinato ad essi scamosciati fonde la classicità all’innovazione. Ad aggiungere un tocco di originalità la camicia a righe che dona a questo look formale un tocco di allure casual.

Con la mini a pieghe e cardigan

Un look collegiale e frizzante che può essere rivisitato anche a

50 anni. Dedicato a donne che amano osare e non si prendono sul serio. La gonna a righe slancia il fisico. Si alle fantasia tartan o in tweed per un outfit versatile e sorprendente. Immancabile il calzino bianco in vista.