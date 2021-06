Mutuo per over 60: cosa sapere e come accenderlo

Anche gli over 60 possono accendere un mutuo. Negli ultimi anni, moltissime persone in età compresa tra i 60 e i 75 anni si sono rivolte alle banche per ricevere in prestito una somma di denaro utile alla realizzazione di un progetto. Che si tratti dell'acquisto di una casa o della ristrutturazione di un vecchio immobile, sono sempre di più i mutuatari alla soglia della terza età che si rivolgono agli istituti di credito per ricevere supporto economico. Ma come si fa ad ottenere agevolmente un mutuo? Quali sono i pro e i contro? Scopriamolo insieme.

Fino a che età si può chiedere un mutuo?

Facciamo subito una precisazione: accendere un mutuo non è facile per nessuno. Certo è che quando si varca la soglia della terza età la faccenda si complica. Il dato anagrafico è uno dei parametri fondamentali che vengono valutati dalle banche per concedere il finanziamento e per la definizione dell'importo erogabile.

La maggior parte degli istituti di credito italiani prevede che le richieste di mutuo possano essere approvate fino all’età di 75 anni. In ogni caso, fa testo la politica interna di ciascuna banca, che potrebbe prevedere o meno delle eccezioni ad hoc valutando richieste da parte di mutuatari ottantenni.

I documenti necessari per richiedere un mutuo

Prima di capire quali siano i limiti – ma anche i vantaggi – del mutuo per gli over 60, è bene ricordare che all'atto della richiesta bisognerà essere provvisti di una documentazione specifica, utile a definire il valore dell'importo finanziabile e l'eventuale rateazione. Ecco cosa occorre:

Per i lavoratori dipendenti

Ultime 2 buste paga

Copia del modello CUD, 730 o Unico

Dichiarazione del datore di lavoro circa l'anzianità di servizio

Per i lavoratori autonomi e liberi professionisti

Copia del modello Unico

attestato d'iscrizione all'albo dei professionisti

Estratto della Camera di Commercio Industria e Artigianato (C.C.IA)

I limiti del mutuo per gli over 60

Il primo limite riguarda l'età. Questo perché, a ragion veduta, più si avanza negli anni e maggiore è la probabilità di insolvenza del debito per due ordini di fattori: il rischio vita e la perdita di impiego. In caso di licenziamento, infatti, per un sessantenne è molto più complicato trovare un lavoro di quanto non lo sia per un giovane. Così com'è vero che le aspettative di vita si riducono quando si oltrepassa la soglia della terza età. In entrambi casi, c'è l'incognita di riuscire a concludere il rimborso del finanziamento.





Il secondo limite riguarda il rapporto tra il valore della garanzia e l’importo richiesto. Ottenere l’approvazione per un mutuo al 40% è più semplice di ottenere l’approvazione per un mutuo all’80%; questo aspetto è vero a tutte le età, ma assume particolare rilevanza nei mutui over-60.

I vantaggi del mutuo per i senior

Al di là dei limiti elencati, i mutuatari ultrasessantenni potrebbero godere di alcuni vantaggi dalla richiesta di un mutuo. Poiché in età avanzata la percentuale finanziata non supera il 50-60 per cento del valore dell'immobile, ne deriva che le condizioni finanziarie siano più vantaggiose. Per questo motivo, è probabile che gli spread applicati siano al minimo, sia per il tasso fisso che per quello variabile.

Anche l'importo della rata mensile potrebbe andare al di là delle più rosee aspettative. Non c'è una regola aurea sull’ammontare dell'importo ma, di solito, non supera mai un terzo di quanto percepito in busta paga. Questo vuol dire, ad esempio, che se si ha un guadagno di 1000 euro netti al mese, la rata avrà un importo non superiore ai 300 euro. Insomma, trovare una proposta finanziaria che soddisfi le proprie esigenze personali non è un gioco da ragazzi, ma neanche un'impresa impossibile.