Menu autunnale per una domenica in famiglia

Quale migliore occasione di una domenica in famiglia per portare in tavola un menu autunnale originale e gustoso? Complici l’arrivo dei primi freddi e i numerosi ingredienti di stagione, è possibile allestire un pranzo in grado di soddisfare anche i palati più fini, andando incontro alle preferenze dei grandi e dei più piccoli.

Funghi, zucca, mele e non solo: la rosa degli alimenti protagonisti della cucina autunnale è lunga e variegata, perfetta per preparare un menu completo che va dagli antipasti ai dolci da gustare insieme alle persone care.

Antipasti: quiche porri e speck e chips di zucca

Il perfetto menu autunnale inizia dagli antipasti, che possono essere preparati in anticipo e gustati anche come finger food. La quiche porri e speck, ad esempio, si prepara facilmente avendo a disposizione un rotolo di pasta sfoglia già pronto su cui disporre i porri tagliati a fette e cotti in padella, strisce sottili di speck e fontina grattugiata: il tutto coperto da un composto a base di uova, panna, sale e pepe. La torta salata deve cuocere in forno a 180 gradi per circa 30 minuti.

Le chips di zucca, molto amate dai bambini, si preparano in poco tempo utilizzando il forno. È sufficiente affettare la zucca usando una mandolina, passare ogni fetta nella farina e disporre le fette su un foglio di carta da forno, versando sopra un filo d’olio, sale e spezie a piacere. Bastano pochi minuti di cottura per un risultato dorato e croccante.

Primi piatti: risotto zafferano e funghi

Adoperando funghi freschi o secchi, è possibile ottenere un risotto zafferano e funghi fumante perfetto come primo piatto autunnale. Si inizia facendo soffriggere in una padella dai bordi alti dello scalogno con poco olio, aggiungendo il riso e facendolo tostare per alcuni minuti. Dopo aver sfumato con del vino bianco, si aggiungono il brodo caldo e lo zafferano, integrando anche i funghi a metà cottura, mescolando delicatamente. Si completa il piatto mantecando con burro e parmigiano.

Secondi piatti: scaloppine al vino bianco

Perfette da preparare in anticipo e scaldare al momento, le scaloppine al vino bianco sono un secondo caldo morbido e gustoso. Utilizzando delle fettine di petto di pollo o di tacchino non troppo sottili, si fanno dorare nel burro dopo averle infarinate su entrambi i lati. Si aggiunge poi il vino bianco, poco dado e qualche foglia di alloro per profumare. Le scaloppine sono pronte quando il vino sarà un po’ evaporato, formando un sughetto denso e cremoso.

Dessert: sfoglie alle mele

Il perfetto pranzo della domenica non può concludersi senza un dessert, come le ottime sfoglie alle mele. Per prepararle è necessario avere a disposizione un rotolo di pasta sfoglia, delle mele, zucchero semolato e marmellata.

Dopo aver tagliato la sfoglia in rettangoli di medie dimensioni, si spalma su ciascun pezzo un velo di marmellata a piacere adagiando poi delle fettine di mela precedentemente cosparse di zucchero, disponendole leggermente sovrapposte.

A questo punto si aggiunge un altro velo di marmellata sopra le mele, spennellando i lati della sfoglia con del tuorlo d’uovo sbattuto. Le sfoglie devono cuocere in forno caldo a 180 gradi per circa 20 o 25 minuti.