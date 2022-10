Castagne: 6 ricette per gli over 60

Gustose e nutrienti, le castagne sono una vera ricarica di benessere utile per la salute personale. Si consumano cotte, magari abbrustolite sul fuoco del camino in perfetta sintonia con il mood della stagione autunnale. Piccole e tondeggianti, i frutti del castagno sono una vera primizia ma anche uno snack utilissimo per contrastare i malanni di stagione, offrendo una ricarica energetica importante grazie alle innumerevoli proprietà contenute: per questo sono adatte anche per i senior ma sempre con i dovuti accorgimenti. Scopriamo le qualità impagabili di questo cibo goloso e come prepararle.

Castagne, proprietà e benefici

In rappresentanza dell'autunno ecco giungere le castagne, piccoli frutti tondeggianti e protetti dal riccio più classico. La raccolta nei boschi è una tradizione tipica della stagione, che coincide con le lunghe passeggiate tra i colori del foliage e scaldati dal tepore del sole autunnale. Le castagne vantano una presenza corposa di benefici, grazie ai nutrienti contenuti che svolgono un'azione di contrasto contro i radicali liberi. Sono ricche di vitamina C, perfetta per arginare i malanni e rinforzare il sistema immunitario, ma anche di sali minerali come il magnesio in supporto del benessere muscolare. Seguito dal sodio necessario per agevolare una buona digestione, magnesio e fosforo per il benessere dei nervi, zolfo per le ossa e il ferro contro l'anemia e per una migliore circolazione sanguigna. Contengono anche vitamina B ed E, omega 3, omega 6, acido oleico e acido palmitoleico un toccasana contro il colesterolo, tenuto a bada anche dall'alta presenza di fibre.

Queste ultime sono utilissime per il benessere intestinale, mentre i grassi sono in percentuale minore. Le castagne sono una ricarica energetica senza pari, contrastano la spossatezza, potenziano la memoria e l'attenzione, un supporto utile anche per la categoria senior. L'unico difetto è legato all'alta presenza di carboidrati, per questo sono sconsigliate a chi soffre di diabete, di obesità e di problematiche intestinali come la colite. Si possono preparare facilmente e declinare all'interno di molte ricette, hanno un alto potere saziante ma è meglio non consumarle crude perché risultano difficilmente digeribili favorendo problemi intestinali e anche la gastrite.

Castagne, 6 ricette imperdibili

Golose e saporite, le castagne possono trovare posto all'interno di molte ricette stagionali corroboranti. La più classica le vede cotte sulla piastra da forno, ma anche sul fornello o sulla brace del camino con la classica padella con i fori. Tutte rigorosamente incise con il coltello così da evitare che scoppino durante la cottura. È fondamentale verificare che siano prive di muffa e di fori, monitorandone la cottura così che non si brucino. Ma ecco qualche ricetta leggera e invitante.

Zuppa di castagne

In una pentola fate rosolare dell'aglio e del peperoncino fresco, aggiungendo una manciata di funghi freschi tagliati sottilmente e dei legumi già lessati. Lasciate insaporire e completate aggiungendo le castagne già lessate, del rosmarino e della salvia, a piacere dell'alloro. Lasciate cuocere rabboccando con acqua o brodo vegetale e un po' di sale, permettendo che il tutto si ammorbidisca per almeno 20 minuti sotto al coperchio. A cottura ultimata frullate per ottenere una crema corposa e servite con un filo d'olio d'oliva e una spolverata di pepe nero.

Castagne in padella con pancetta

Una preparazione facile, rapida e gustosa basta lessare le castagne con una foglia di alloro così da ammorbidirle, per poi scolarle lasciandole raffreddare prima di sbucciarle. In padella fate rosolare la pancetta a fettine sottili, in alternativa potete utilizzare qualche pezzetto di guanciale, che andrete a insaporire con un goccio di miele. A piacere del rosmarino e delle cipolline sott'aceto oppure fresche da far ammorbidire. Aggiungete le castagne cuocendo tutto insieme, completate con sale, pepe e a piacere un ciuffetto di prezzemolo.

Insalata di castagne

Saltate velocemente in padella le castagne già lessate, mentre preparate il condimento frullando il succo di limone, un pizzico di senape e un goccio di miele. Unite le castagne con l'insalata di stagione irrorando con il dressing appena creato, aggiungete del formaggio roquefort tagliato a tocchetti o del gorgonzola. Completate con un filo leggero di olio d'oliva, oltre a dei crostini di pane precedentemente saltati in padella con peperoncino e sale. Servite con una spolverata di timo fresco e mescolate per amalgamare i sapori.

Pollo al forno con castagne

Preparate le castagne lessandole in acqua, mentre a parte insaporite i pezzi di pollo con olio, sale, pepe, rosmarino e alloro. Disponete il tutto in una pirofila con un filo di olio, aglio fresco, pomodorini freschi tagliati a pezzetti, cipolla fresca a fettine sottili, salvia, un goccio di acqua per ammorbidire. Cuocete per circa un'ora a 180 gradi. In alternativa potete sostituire il pollo con il salmone o del taccino.

Mini pancake di castagne

Semplici e rapidissimi basta versare in una ciotola la farina di castagne e acqua o latte vegetale, mescolando con una frusta per ottenere una pastella morbida senza grumi. Completate con lo zucchero di canna, una presa di sale, lievito e, a piacere, un pizzico di vanillina. Scaldate l'olio di arachidi in padella, oppure il burro vegetale, e versate un mestolo di impasto lasciando cuocere per qualche minuto, per poi girarlo e proseguire sull'altro lato. Servite caldi con dello sciroppo d'acero, una spolverata di cannella e a piacere del ribes rosso.

Crema di castagne

Un'alternativa alla più classica crema alle nocciole, ma da gustare sul pane per una merenda corroborante. Dopo aver bollito e sbucciato le castagne lasciatele ammorbidire in una ciotola capiente con del latte vegetale e un goccio di essenza all'anice. Aggiungete un pizzico di vaniglia, cacao amaro in polvere e dello zucchero di canna oppure dello sciroppo d'agave. A piacere anche un goccio di caffè, frullate il tutto rapidamente ma a intermittenza, per ottenere una crema morbida e golosa. Nel caso fosse troppo liquida aggiungete altro cacao in polvere. Versate il tutto nei classici vasetti da conserva precedentemente sterilizzati. Chiudete, capovolgete e lasciate raffreddare completamente.