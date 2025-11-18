Il pantalone di velluto è il capo dell'inverno 2026: quali modelli scegliere e come indossarlo

Il pantalone di velluto è stato consacrato un capo immancabile nel guardaroba femminile dell’inverno 2026.

Avvolgente e caldo domina le passerelle e le vetrine dei negozi. Questo tessuto è in grado di donare al look invernale un tocco boho- chic che non passa assolutamente inosservato. Lo si trova dalle diverse nuance in grado di sprigionare fascino e anche eleganza.

Dal marrone cioccolato al beige al dolcissimo caramello le declinazioni cromatiche di questo capo sono molteplici e versatili. Si può abbinare facilmente a blazer, trench caot e scoaf coat. Scopriamo quali sono i cinque modelli imperdibili e come abbinarli per un look degno di nota e a prova di freddo.

Skinny colorati a coste in pieno street style

Dal tessuto lucido e avvolgente lungo i fianchi. Sono in grado di esaltare qualsiasi tipo di silhouette. Se si sceglie questo modello è bene osare con le diverse nuance di colore che sono di tendenza quest’anno come il viola, il color borgogna e l’immancabile rosso. Scelta di stile per donne grintose che amano osare.

Da abbinare a giacche dello stesso tessuto o scoaf coat corti in modo da mettere in mostra questo modello che non passa inosservato. Ai piedi stivali avvolgenti con tacco midi o alto.

A zampa di elefante per un look boho- chic

Questo modello esalta la natura boho -chic del pantalone di velluto. Aderisce lungo i fianchi e le cosce alla perfezione e dal ginocchio in giu diventa svasato. Si alle nuance dai colori caldi. Da abbinare a blazer in camoscio o cappotti in lana. Per un look in pieno revival anni Settanta ai piedi non possono mancare i texani. Si può osare anche con le ballerine o con le Mary Jane con tacco alto.

Intramontabile a palazzo color caramello

Un’ alternativa classica che si abbina alla perfezione ad una camicia dello stesso materiale. Si ad un look total camoscio. Ai piedi immancabili mocassini in camoscio o decolletè col tacco per le occasioni speciali o quelle formali. è stato visto sulle passerelle e rimarrà impresso nel cuore delle fashioniste a lungo

Classico sigaretta color panna

Amato dalle nostalgiche degli anni Novanta questo modello valorizza la silhouette in maniera impeccabile. È un modello versatile che sta bene con gli outfit casual.

Si abbina facilmente a camice a quadri e trench coat. La tonalità col panna è in grado di donare un effetto luminoso anche nelle giornate più uggiose. Ai piedi sì alle biker boots o anche le sneakers da basket colorate.