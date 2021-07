La polizza vita conviene? Come e quando farla

Anche per gli over 60 può essere utile stipulare una polizza vita. Ci sono alcune compagnie di assicurazione che nel valutare il rischio di una simile stipula calcolano l’età anagrafica massima, in funzione degli altri aspetti tra cui anche lo stile di vita o le abitudini, ad esempio praticare sport estremi. Sebbene non ci siano dei vincoli anagrafici validi a priori, chiaramente oltre i 60 anni risulta più complicato trovare compagnie disponibili alla stipula della polizza o, ancora, che non si riservino diritti di cautelativi come un’approfondita visita medica annuale.

Pensare al futuro della propria famiglia è tuttavia sempre importante, ecco perché stipulare una polizza sulla vita e quali consigli seguire.

Perché stipulare una polizza vita?

Non è una cattiva idea per ipensare di garantire una rendita ai componenti del nucleo familiare, al verificarsi di alcune specifiche condizioni come il decesso, l'invalidità o la perdita di autosufficienza. Ci sonoche sono pensati proprio con questa finalità, come la polizza vita, sempre più spesso stipulata online.Questo tipo di assicurazione sta ottenendo molto successo soprattutto fra le, ma anche nel caso in cui sia stato acceso uno in presenza di figli a carico. La polizza vita garantisce, a fronte del pagamento di un premio, una rendita in caso di morte o invalidità dell’assicurato.

Come sottoscrivere la polizza vita?

Scelta la compagnia di assicurazione più adatta alle proprie necessità, è necessario indicare il, ossia colui che acquisterà l’assicurazione e ne pagherà i premi. Naturalmente, è anche necessario procedere all’analisi e alla precisa indicazione di altri elementi, come il capitale che viene assicurato, l’età del contraente e i tempi per il pagamento del premio.In genere per procedere al corretto, la compagnia assicurativa chiede al contraente di rispondere a un questionario che indaga professione, stile di vita, patologie eventualmente già presenti e così via. Ma quali sono le tipologie di polizza vita sul mercato?

Polizza temporanea caso morte

Si chiamanoquelle stipule con cui una compagnia si impegna a corrispondere un capitale ai beneficiari del contratto, scelti al momento della sottoscrizione, nel caso in cui l’assicurato muoia entro un periodo di tempo predefinito.

Le polizze caso morte sono utili a chi ha bisogno di garantire ai familiari la disponibilità immediata di un capitale in caso di decesso della persona che costituisce la principale o l’unica fonte di reddito della famiglia. Convengono in particolare a un capofamiglia ancora giovane, che non ha ancora maturato il diritto alla pensione e che, non avendo accantonato molti risparmi, se venisse a mancare lascerebbe i propri cari in una situazione difficile.





Dato che il premio cresce in proporzione con l’età, più si è maturi e meno conviene: perciò se ha senso stipulare una di queste polizze a 30 anni, ne ha molto meno sottoscriverne una a 50. Non hanno bisogno di un prodotto di questo tipo nemmeno coloro che hanno già accantonato un gruzzolo sufficiente per garantire una certa tranquillità economica ai propri cari o chi ha figli già grandi che lavorano e sono, perciò, in grado di provvedere a loro stessi.

Polizza caso morte a vita intera

Laprevede la sicurezza della ricezione del capitale assicurato, nel momento del decesso del membro della famiglia capace di produrre reddito. Quando avviene la morte del familiare, la compagnia assicurativa può effettuare un versamento a premio unico, ossia in un'unica soluzione; a premio unico ricorrente, con vari premi pagati in maniera periodica; a premio costante o rivalutabile, cioè con la chance di pagare sempre la stessa cifra o di variarla in base all'inflazione.devono essere pagati in tutte le condizioni, così come stabilito da un contratto di assicurazione sulla vita caso morte, che non prevede alcun genere di scadenza. L'assicurato sceglie gli eventuali beneficiari, che ricevono il capitale indipendentemente dalla suddivisione delleche spettano a ciascun erede.

Polizza mista

L’è un tipo di polizza che si contraddistingue per la peculiarità di unire le caratteristiche di polizze vita diverse. Potrebbe essere definita come l’unione di una polizza caso vita e di una caso morte, in quanto ilviene corrisposto al beneficiario sia alla scadenza naturale del contratto, con il contraente ancora in vita, che in caso di decesso.

In questo senso, si può affermare che le polizze vita miste rappresentino una copertura completa dal punto di vista degli eventi vita/morte: nel primo caso la polizza costituisce un investimento, mentre ne secondo assicura una rendita o un capitale ai famigliari della persona scomparsa. Oltre agli eventi descritti, questo tipo di polizza prevede talvolta anche la copertura assicurativa nel caso si verifichino eventi specifici, come ad esempio malattie, infortuni o nell’eventualità in cui il sottoscrittore diventi invalido. Questo tipo di copertura è dipendente dalla tipologia di prodotto sottoscritto è non è necessariamente inclusa in tutte le proposte di polizza vita mista.