Power walking: cosa è, perché piace agli over 60

Chi vuole mantenersi in forma senza sottoporsi a estenuanti allenamenti potrebbe aver trovato la sua risposta nel Power walking. Una disciplina che ha fatto del camminare il suo punto di forza e che sta spopolando tra gli over 60.

Una pratica che si ritiene sia nata in California, dove in origine veniva svolta prevalentemente a piedi nudi sulla spiaggia. Da allora questo tipo di esercizio è stato codificato e adattato anche ad altre superfici, sempre però all'aria aperta, tanto che può essere svolto tranquillamente anche in un parco pubblico o persino su strada.





Power walking: come si pratica

Innanzitutto bisogna pensare all'abbigliamento, che deve essere comodo e possibilmente traspirante (nonché adatto alla stagione in corso). Nel caso in cui non sia possibile praticare il Power walking a piedi nudi occorrerà scegliere con cura le scarpe: leggere e che permettano un'adeguata respirazione del piede. Inoltre le calzature dovranno essere dotate di un buon supporto per i talloni e risultare piuttosto flessibili.

Gli over 60 che vogliono praticare il Power walking dovranno svolgere, come consigliato anche per chiunque si approccia a questo esercizio, un po' di riscaldamento. Evitare di partire subito con una camminata ad alta intensità, ma preferire qualche minuto di stretching seguito da circa 5 minuti di camminata leggera.

Il Power walking prevede un'andatura compresa all'incirca tra i 7 e i 9 chilometri orari, quindi piuttosto sostenuta in confronto a una semplice passeggiata. Tuttavia non prevede l'intensità tipica della corsa e permette di mantenere sempre, al contrario di quanto accade quando si corre, l'appoggio a terra di almeno un piede.

Si pratica compiendo un passo più lungo del solito, circa il doppio, toccando terra con il tallone e poi con tutto il resto del piede fino alla punta. La schiena dovrà mantenersi dritta, senza risultare curvata in avanti o indietro, mentre le braccia si muoveranno avanti e indietro come nella marcia. Queste ultime aiuteranno così a bilanciare l'andatura e a consumare più calorie.

Durante la prima settimana si consiglia di non superare i 5 minuti di passeggiata lenta più ulteriori 20-25 minuti di esercizio. Ogni sette giorni incrementare la durata del Power walking di 5-10 minuti, variabile a seconda della risposta del proprio corpo.

Benefici per gli over 60

Tra i motivi che l'hanno resa celebre in questi anni figura non soltanto la relativa semplicità che ne caratterizza lo svolgimento, ma anche l'insieme di benefici per la salute. A cominciare da quelli relativi all'apparato cardiovascolare, quindi a beneficio del cuore e delle arterie. Nello specifico favorisce ad esempio la riduzione del rischio di infarto e ictus.

Tra i beneficiari del Power Walking figurano anche i polmoni, soprattutto grazie all'attività aerobica svolta all'aria aperta. Senza dimenticare i benefici per chi vuole perdere peso bruciando più calorie, considerando il fatto che verranno bruciate kcal paragonabili a una sessione di jogging.

Ne risulteranno migliorate anche le condizioni delle articolazioni e dei muscoli delle gambe, oltre a fornire una spinta anche per quanto riguarda l'umore. Il tutto purché si rispettino le indicazioni legate al buon senso: per ottenere i vantaggi migliori occorre sempre praticare esercizio entro i limiti delle proprie condizioni fisiche attuali, senza strafare.