App per over 60: ecco quali sono e a cosa servono

Le app per over 60 sono sempre più centrali nella vita dei senior. Dalla necessità di controllare il saldo sul conto corrente alle semplici soluzioni di messaggistica per comunicare con amici e nipoti, oggi il mercato informatico propone sempre più soluzioni a misura di senior. Ma quali software scegliere, fra i tanti disponibili sui negozi virtuali di Apple e Google?

Oggi basta davvero uno smartphone per semplificarsi la vita, basti pensare come in pochi click sia possibile ottenere documenti, saltare lunghe file agli uffici pubblici oppure ottenere assistenza. Di seguito, qualche consiglio utile per la generazione dei senior.

Come scaricare un'app

La procedura da seguire per scaricare un'app su smartphone o tablet è semplicissima: basta accedere allo store presente sul dispositivo che stai utilizzando - Play Store per Android e App Store per iPhone o iPad - selezionare quella di proprio interesse dal menu di ricerca e avviare il download.

Prima di poter installare l'applicazione, sarà necessario associare un account al telefono (Google per il Play Store di Android o un ID Apple per l’App Store di iPhone e iPad). Fortunatamente, sia iOS che Android offrono una procedura guidata al primo accesso: basterà seguire i comodi passaggi per poter creare le proprie credenziali in pochi secondi.





Una volta che l'operazione disarà completata, sarà sufficiente cliccare sull'icona della relativa applicazione sul proprio dispositivo, per poterla immediatamente utilizzare.

Quali sono le app per over 60 più utili

Dalle proposte per il fitness a quelle per lo svago: gli store virtuali oggi propongono milioni di soluzioni. Ma quali sono quelle più utili? Di seguito, un elenco delle più utili.

Salute ed emergenze

La salute rappresenta uno degli ambiti di maggior interesse per le app degli over 60, alcuni software consentono di facilitare il percorso di cura, migliorare l'interazione con i medici e richiedere assistenza. Fra le tante, si elencano:

My Therapy (Play Store - Apple Store): imposta dei promemoria per assumere un farmaco, misurare la pressione sanguigna o la glicemia. Inoltre, offre la possibilità di monitorare e documentare diversi parametri vitali. È un vero e proprio diario di bordo digitale per la propria salute;

(Play Store - Apple Store): imposta dei promemoria per assumere un farmaco, misurare la pressione sanguigna o la glicemia. Inoltre, offre la possibilità di monitorare e documentare diversi parametri vitali. È un vero e proprio diario di bordo digitale per la propria salute; MioDottore (Play Store - Apple Store): tramite questo software è possibile ricevere promemoria sulle visite, confermare o annullare gli appuntamenti e anche utilizzare la chat per parlare direttamente con lo specialista di fiducia;

(Play Store - Apple Store): tramite questo software è possibile ricevere promemoria sulle visite, confermare o annullare gli appuntamenti e anche utilizzare la chat per parlare direttamente con lo specialista di fiducia; 112 Where ARE U (Play Store - Apple Store): permette di chiamare il Numero di Emergenza Europeo 112 - dove presente - inviando automaticamente i dati di localizzazione e le altre informazioni utili al soccorso.

Soldi e Burocrazia

La gestione del denaro, dei contributi pensionistici e dell'interazione con la Pubblica Amministrazione si fa sempre più digitale. Per questo motivo, è necessario installare software come:

SPID (Play Store - App Store): con il Sistema Pubblico d’Identità Digitale si può accedere ai servizi online della pubblica amministrazione (prenotazioni sanitarie, iscrizioni scolastiche e via dicendo) e dei privati aderenti, con una coppia di credenziali personali (username e password). Si può attivare gratuitamente o a pagamento, sul sito di uno dei gestori di identità abilitati. Dal 28 febbraio 2021 l’utilizzo di SPID è obbligatorio per accedere a tutti i portali della Pubblica Amministrazione;

(Play Store - App Store): con il Sistema Pubblico d’Identità Digitale si può accedere ai servizi online della pubblica amministrazione (prenotazioni sanitarie, iscrizioni scolastiche e via dicendo) e dei privati aderenti, con una coppia di credenziali personali (username e password). Si può attivare gratuitamente o a pagamento, sul sito di uno dei gestori di identità abilitati. Dal 28 febbraio 2021 l’utilizzo di SPID è obbligatorio per accedere a tutti i portali della Pubblica Amministrazione; INPS Mobile (Play Store - App Store): con la soluzione dell'INPS è possibile avere accesso a servizi di consultazione e invio di documentazione all'ente previdenziale, dal cedolino della pensione alla Certificazione Unica annuale;

(Play Store - App Store): con la soluzione dell'INPS è possibile avere accesso a servizi di consultazione e invio di documentazione all'ente previdenziale, dal cedolino della pensione alla Certificazione Unica annuale; Postepay (Play Store - App Store): per i titolari di un conto corrente postale o di una carta prepagata di Poste Italiane, l'app PostePay agevola molte operazioni come il pagamento di acquisti online, il trasferimento di denaro, l'acquisto di biglietti del treno e la ricarica del credito delle SIM telefoniche.

Viaggi

Dalla prenotazione di un biglietto aereo fino al controllo dei ritardi di treni e affini, lo smartphone diventa un'irrinunciabile compagno di viaggio. Fra le tante proposte, si consigliano:

Trainline (Play Store - App Store): consente di organizzare viaggi e spostamenti, in treno o in pullman, confrontando le offerte di diverse compagnie. Inoltre, è possibile ricevere aggiornamenti sui propri viaggi, evitando di incappare in amare sorprese;

(Play Store - App Store): consente di organizzare viaggi e spostamenti, in treno o in pullman, confrontando le offerte di diverse compagnie. Inoltre, è possibile ricevere aggiornamenti sui propri viaggi, evitando di incappare in amare sorprese; Skyscanner (Play Store - App Store): questa app è utile per trovare voli aerei a prezzo ridotto. Si tratta infatti di un motore di ricerca che permette di comparare i prezzi delle compagnie aeree e degli hotel, per partire risparmiando.

Fitness e benessere

Anche sul fronte del fitness e del benessere, le app per smartphone possono essere molto utili ai senior. Fra le tante, si propongono:

Lifully (Play Store - App Store): è un app che attraverso gli esercizi di respirazione aiuterà gli over 60, passo dopo passo, a migliorare il loro benessere fisico e mentale;

(Play Store - App Store): è un app che attraverso gli esercizi di respirazione aiuterà gli over 60, passo dopo passo, a migliorare il loro benessere fisico e mentale; Perfect posture (Play Store - App Store): prevede un programma di esercizi per migliorare la postura senza l'utilizzo di attrezzature;

(Play Store - App Store): prevede un programma di esercizi per migliorare la postura senza l'utilizzo di attrezzature; Esercizi pilates (Play Store - App Store): è un vero e proprio corso virtuale di pilates, da seguire comodamente a casa propria.

Shopping

Fare shopping non è stato mai così facile come nell'era dell'app. E non è tutto, poiché si possono vendere anche gli oggetti che non si usano più o, più semplicemente, farsi recapitare la spesa a casa:

Vinted (Play Store - App Store): con questa applicazione è possibile vendere e acquistare capi di seconda mano in Italia e in Francia;

(Play Store - App Store): con questa applicazione è possibile vendere e acquistare capi di seconda mano in Italia e in Francia; Westwing (Play Store - App Store): è l'app ideale per gli amanti dell'home decor. Uno shopping club virtuale per chi desidera arredare casa con mobili, decorazioni e accessori dal design esclusivo;

(Play Store - App Store): è l'app ideale per gli amanti dell'home decor. Uno shopping club virtuale per chi desidera arredare casa con mobili, decorazioni e accessori dal design esclusivo; Esselunga OnLine ( Play Store - App Store): con questa applicazione è possibile ordinare la spesa online scegliendo l'orario più comodo alle proprie esigenze per la consegna a domicilio;

Play Store - App Store): con questa applicazione è possibile ordinare la spesa online scegliendo l'orario più comodo alle proprie esigenze per la consegna a domicilio; Bennet (Play Store - App Store): è il modo più semplice per essere sempre aggiornati sulle offerte, sconti e promozioni dei negozi presenti all'interno delle Gallerie Commerciali Bennet.

Enogastronomia e Delivery

Non solo spesa a casa, ma anche degustazione di prodotti tipici o il piatto del proprio ristorante preferito consegnato a domicilio. È la rivoluzione della delivery, per questo si consigliano:

Vivino (Play Store -App Store): è la piattaforma ideale per gli appassionati di vino. Con un semplice click è possibile acquistare le bottiglie di proprio gradimento scegliendo dall'ampia selezione di cantine in elenco;

(Play Store -App Store): è la piattaforma ideale per gli appassionati di vino. Con un semplice click è possibile acquistare le bottiglie di proprio gradimento scegliendo dall'ampia selezione di cantine in elenco; JustEat (Play Store - App Store) e Deliveroo (Play Store - App Store): entrambi i servizi di delivery consentono di ordinare il pranzo o la cena dai ristoranti della propria città pagando il conto direttamente dall'app.

Social e relazioni

Smartphone e tablet sono utili anche per fare nuove conoscenze e, perché no, per trovare l'anima gemella:

Tinder (Play Store - App Store): questa app offre la possibilità di conoscere, chiacchierare e stringere amicizia con i single della propria zona;

(Play Store - App Store): questa app offre la possibilità di conoscere, chiacchierare e stringere amicizia con i single della propria zona; OurTime (Meetic) (Play Store - App Store): è il sito d'incontri preferito dai senior, utile per conoscere uomini o donne della propria età che siano accomunati dagli stessi interessi. La versione mobile è facile ed intuiva.

Giochi e svago

Infine, uno sguardo alle applicazioni per lo svago, da usare nei momenti morti della giornata o per passare il tempo durante un lungo viaggio: