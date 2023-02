Regali San Valentino 2023: 5 idee perfette per coppie over

Non è sempre scegliere un regalo per San Valentino, soprattutto per i senior. Eppure l'amore si celebra a tutte l'età, anche superati i 60 anni, e anche per le coppie più consolidate vale la stessa regola: è il pensiero quello che conta, quindi via libera a piccoli doni per celebrare insieme il rapporto. E, perché no, magari approfittarne per una gita fuori porta, grazie alle tante mete che smartbox e affini mettono a disposizione. A San Valentino tutto è più semplice con le offerte Amazon.

Cioccolatini Lindt: un dolce regalo a forma di cuore

Una scatola di cioccolatini è il grande classico di San Valentino. Un dolce dono sempre gradito, qui rappresentato da una scatola a forma di cuore di cioccolatini Lindt. Ogni dolcetto - sempre a forma di cuore - è qualità Lindor: significa che all’interno del guscio di cioccolato al latte c’è uno strato più morbido, che si scioglie in bocca. La confezione è da 178 grammi e, in occasione di San Valentino, acquistandone quattro su Amazon si può accedere a un interessante sconto.

Wonderbox Relax in Due: una vacanza di coppia

Una piccola vacanza di coppia in una località italiana a propria scelta è un’opzione interessante per San Valentino. La Wonderbox Relax in Due permette di poter scegliere fino a 1.250 momenti di benessere, per un weekend che due persone possono trascorrere insieme: si può scegliere tra spa, attività sportive indoor e all'aria aperta, servizi fotografici di coppia. Il tutto senza la fretta di dover vivere questa esperienza subito: la prenotazione può avvenire entro tre anni e tre mesi d'acquisto.

Un vino con etichetta personalizzata per San Valentino

I regali personalizzati di San Valentino fanno sempre colpo. Come questa bottiglia con etichetta personalizzata di vino rosso Toscana Igt: da consumare la sera stessa del 14 febbraio in un’intima cena casalinga, perché questo vino è perfetto per piatti a base di cacciagione e tartufo. L’etichetta, che va selezionata a propria scelta, può contenere una foto della coppia e una dedica, scritta di proprio pugno o pescando tra le citazioni celebri sull'amore.

Una cornice a forma di cuore a prezzo speciale

Una coppia collaudata ha del proprio amore tantissimi ricordi fotografici. E un modo per valorizzare questi ricordi può essere una romantica cornice a forma di cuore. Come la Artemio in legno beige, da posizionare nella stanza che si preferisce della propria casa, dalla camera da letto al soggiorno.

Baci Perugina Dolce & Gabbana: San Valentino con stile

Una confezione davvero molto speciale di Baci Perugina, i cioccolatini degli innamorati che al loro interno contengono citazioni di scrittori famosi e motti sull’amore. Si tratta di una confezione da 100 grammi in edizione limitata, dal packaging firmato dagli stilisti Dolce & Gabbana, così come le citazioni all’interno di ogni singolo cioccolatino. Questi dolcetti sono molto speciali: oltre alla classica nocciola intera croccante e al cuore di gianduia, contengono cristalli al gusto di lampone, il tutto racchiuso in un guscio di cioccolato color rosso rubino.

