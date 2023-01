Carnevale con i bambini: costumi, decorazioni e gadget in offerta

Febbraio è ormai alle porte ed è giunto il momento di prepararsi a festeggiare il Carnevale in compagnia dei nipoti, mettendo mano a colori e carte per addobbare in allegia la casa. Non solo fai da te per la ricorrenza più divertente dell'anno, ma anche tanti accessori colorati da acquistare online.

Amazon, come sempre, accorre in aiuto dei ritardatari degli addobbi o di chi non è pratico di disegni, forbici e colla. La piattaforma per gli acquisti più famosa di sempre si trasforma in amica di fiducia, proponedo una serie di articoli accattivanti, perfetti per un Carnevale in piena regola. Stelle filanti, trombette, gli immancabili coriandoli: tutto sfruttando le offerte del momento. Ecco qualche consiglio.

Stelle filanti, il simbolo di Carnevale in offerta speciale

Vero simbolo del Carnevale, riscopriamo le classice stelle filanti: coloratissime e perfette anche per feste di compleanno ed eventi. In questo caso, Amazon offre ben dodici rotoli a prezzo speciale, composti da 18 fili lunghi 4 metri l'uno, con colorazioni classiche dal giallo al verde, dal blu fino al rosso. Ma non è tutto, poiché si può sfruttare un risparmio del 5% con l'acquisto di quattro confezioni: la soluzione perfetta per quei nonni che festeggeranno in maschera con tanti nipotini.



Scopri l'offerta su Amazon

Coriandoli: più ne compri, più risparmi

A Carnevale non possono di certo mancare i coriandoli. Su Amazon si trova una super busta multicolore, 300 grammi di puro divertimento, da utilizzare per le feste a casa o da lanciare durante la parata in città. Si tratta di un prodotto imperdibile, perfetto non solo a Carnevale ma anche per compleanni e altri party con i bambini. Anche in questo caso, con l'acquisto di quattro buste è possibile risparmiare il 5% sul prezzo di listino.



Scopri l'offerta su Amazon

Decorare casa a Carnevale

Ovviamente, a Carnevale è necessario anche decorare a tema la casa, per rallegrare l'ambiente casalingo. Sempre su Amazon si trovano ben ben 21 articoli multicolore in carta colorata. Comprensivi di nastro, per un allestimento pratico e veloce. L'ideale anche per cerimonie, feste e compleanni a tema.



Scopri l'offerta su Amazon

Tante maschere in sconto

Per gli appassionati di maschere, ecco 38 proposte colorate, divertenti e davvero uniche, adatte per festeggiare degnamente Carnevale. Ideali per grandi e piccini, queste maschere sono morbide poiché realizzare in feltro e sono perfette anche per organizzare feste a tema. E non è tutto: approfittando del coupon Amazon, spuntando l'apposita casella, si ottine un euro di sconto.



Scopri l'offerta su Amazon

Trucchi di Carnevale: il make-up per bambini

Per festeggiare al meglio il Carnevale, serve un kit di trucchi per bambini: il modo migliore per stimolare la loro fantasia e aiutarli nella trasformazione nella loro maschera preferita. Su Amazon è disponibile un set che comprende 20 colori base all'acqua, 3 pennelli per dettagli e sfumature, 3 mascherine per stencil, 24 glitter, 3 applicatori in spugna, 4 set multicolore effetto tavolozza e addirittura un libro con immagini per lasciarsi ispirare. Il tutto, proposto con un 12% di sconto sul prezzo di listino.



Scopri l'offerta su Amazon.

Trombette di Carnevale, immancabili per la festa

Chi non si è mai divertito con le immancabili trombette di Carnevale? Su Amazon se ne trovano ben 100 pezzi multicolore, realizzate in carta e plastica. Adatte per festeggiare con i più piccoli, possono trovare posto in ogni occasione, a partire dai matrimoni fino ai compleanni, dai baby shower all'addio al celibato, passando per la laurea e molto altro.

Scopri l'offerta su Amazon.

Il costume più richiesto? Quello di Harry Potter

Il personaggio di Harry Potter è ancora molto amato dai bambini e non stupisce che, per questo Carnevale 2023, i più piccoli chiedano a genitori e nonni il costume in regalo. Su Amazon è disponibile un modello davvero dettagliato, con tanto di mantello, sciarpa e colori di Grifondoro. Completano il set lo stemma, gli occhiali, il cappello a punta e la bacchetta di ordinanza.



Scopri l'offerta su Amazon

Dai social al Carnevale: il costume di Mercoledì Addams

Complice la serie TV e i balletti divenuti virali sui social network, per questo Carnevale 2023 tutte le bambine vogliono trasformarsi in Mercoledì, l'iconica ragazzina della famiglia Addams. Su Amazon ne è disponibile un modello ideale sia per il Carnevale che per il Cosplay, in tessuto sintetico, morbido al tatto, comodo da indossare, con maniche lunghe e colletto bianco. E non dimenticatevi di spuntare la casella coupon: fino al 19 aprile, si ottiene uno sconto del 5%.

Scopri l'offerta su Amazon