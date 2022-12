Arriva santa Lucia. I migliori regali per i bambini a prezzi imbattibili

La notte di santa Lucia, secondo la tradizione italiana, ci sono dolci e giocattoli per i bambini. Stando alla leggenda, la santa protettrice della vista, vagherebbe di casa in casa con il suo asinello per lasciare doni ai più piccoli.

Naturalmente si tratta di una bella storia, come quelle di san Nicola, Babbo Natale e la Befana: nella realtà sono i genitori a dover pensare a un giocattolo per i loro figli. Ma approfittando delle offerte del periodo natalizio su Amazon è tutto più facile.

Giochi da 0 a 5 anni

Palestrina Lupantte

La Palestrina Lupantte è un gioco che può accompagnare nel processo di crescita neonati e bambini in tenerissima età, più o meno fino a un anno e mezzo. È morbida e piena di attività stimolanti per la sensorialità (in particolare vista, tatto e udito), e inoltre favorisce la creatività dei più piccoli, grazie a forme, colori e personaggi di peluche presenti.

Pannello sensoriale Vanplay

È progettato come fosse il volante di un’automobile il pannello sensoriale Vanplay. Consigliato per bambini tra 1 e 4 anni, consiste in un giocattolo di legno che riproduce le fattezze di un cruscotto auto. Si può girare il volante, cambiare marce immaginarie, accendere fari fendi-nebbia e illuminare le strade dell’immaginazione. È un gioco Montessori, che ha un’utilità dal punto di vista della motricità fine.

Pannello sensoriale Withosent

Un altro pannello sensoriale con giochi Montessori, stavolta molto diversi dai precedenti, sebbene anche questi stimolino la motricità fine. La finalità prima dei giochi Montessori è infatti di giungere all’autonomia del bambino: con le attività del pannello sensoriale Withosent, i piccoli impareranno come allacciarsi le scarpe o chiudere le zip dei loro giubbini, ma lo faranno divertendosi. In più si comincia a prendere confidenza con i primi numeri, l’alfabeto e su come funziona un orologio.

Casetta Feber

Tutto ciò che favorisce il gioco simbolico nei bambini è assolutamente importante per la loro crescita. Il gioco simbolico conduce infatti allo sviluppo della creatività e della personalità: è il modo in cui i piccoli, giocando a fare i grandi, provano a capire come funziona la realtà che li circonda. Con la casetta Feber ci si può “costruire” un mondo fantastico a propria misura.

Macchinina telecomandata Fiat 500 Chicco

Le macchinine telecomandate sono una passione per moltissimi bambini. La Fiat 500 Sport di Chicco è frutto di una collaborazione tra il brand per i più piccoli e la casa automobilistica italiana. Si è voluto infatti rivisitare un grande classico con suoni e design originali: anche il clacson suona per davvero.

Giochi da 5 a 10 anni

Pallone da calcio fluttuante Baztoy

I bambini vorrebbero giocare sempre con il pallone. Ma in casa diventa pericoloso, e allora quando fuori piove come si fa? Una soluzione è rappresentata dal pallone da calcio fluttuante Baztoy, che tuttavia può essere utilizzato anche in cortile o in giardino. Questo particolare tipo di palla cilindrica non rovina i mobili perché possiede delle protezioni ad hoc. Nella scatola sono comprese anche due mini-porte.

Macchina fotografica Uleway

Iniziare ad apprendere i primi rudimenti dell’arte della fotografia si può fare fin da piccini. Con la macchina fotografica Uleway si possono scattare foto digitali che catturino i momenti più divertenti dei bimbi e al tempo stesso facciano prendere confidenza ai piccoli con il mezzo fotografico. L’oggetto è rivestito di gomma e quindi non si rompe se cade a terra, e possiede una memory card da 32 gigabyte.

Risiko Editrice Giochi

Per i più grandicelli un gioco di società può essere un dono molto gradito. Il Risiko Editrice Giochi è un gioco di strategia militare, che però può essere molto utile anche a imparare la geografia. Ci si può divertire con tutta la famiglia, dato che si può usare da un minimo di 3 a un massimo di 6 giocatori.

Puzzle 3D Ravensburger

Il sistema solare può rappresentare una continua scoperta, ma per i bambini può risultare noioso apprenderlo dai libri. Questo puzzle 3D di Ravensburger permette di costruire il sistema solare di cui fa parte il pianeta Terra, ottenendo le immagini tridimensionali dei pianeti in scala.

Laboratorio del buio Lisciani

Un altro gioco educativo che si avvale di pigmenti fosforescenti per poter vedere i colori al buio. Il Laboratorio al buio Lisciani è una sorta di piccolo chimico che consente di giocare allo scienziato in tutta sicurezza. È consigliato dagli 8 anni in su.

