Sconti del Black Friday: con questi 5 vestiti ti rifai il look

Rifarsi il guardaroba con i saldi del Black Friday su Amazon è possibile, scegliendo tra molti vestiti. La scelta è infatti vasta e sono presenti marchi prestigiosi, nonché grande varietà in termini di capi. Si va dall’abito da cerimonia fino ai jeans o al blazer basico.

In generale, quando si fa shopping online in queste occasioni, è bene puntare su capi classici oppure basici. Lo si fa per evitare che gli acquisti passino di moda presto e, ovviamente, anche per poterli abbinare a qualche accessorio più sfizioso o semplicemente colorato. Di seguito una selezione di 5 capi presenti sulla piattaforma internazionale di e-commerce.

Jeans Calvin Klein

Si tratta del più classico paio di blue jeans Cavin Klein da indossare in tutte le occasioni. Tonalità di blu non troppo chiaro né troppo scuro, modello a vita né bassa né alta e, soprattutto ,niente bizzarrie come strappi o strass. Si possono indossare con un maglione casual ma anche con una blusa chic: questi jeans rappresentano un autentico passe-partout per il proprio armadio. Per il Black Friday, costano solo 43,73 euro.

Camicione G-Star Raw

Le tendenze della moda per l’inverno 2021/22 indicano nel verde il colore da scegliere per i propri outfit. In questa promozione c’è un camicione G-Star Raw in una tonalità di verde scurissima, che può essere indossato con dei jeans o dei collant, come fosse un abito. Può completare il look con un cardigan a maglia, perché il camicione è in misto cotone e quindi è un capo leggero per la stagione. Da non dimenticare un bel paio di stivali marroni sotto il ginocchio. Il tutto a 61.58 euro.

Abito Pinko

Anche se il nero non è affatto il colore di quest’anno, anche qui c’è un capo di base: un abito Pinko in maglia aderente, con scollatura e polsini con ruches. È chic e si presta a essere integrato con altri capi più colorati o sfiziosi, come un lungo gilet morbido rosa o lilla, ma anche con un cappotto in teddy giallo, verde o rosso. È proposto a 137,83 euro.

Trench Tommy Hilfiger

Un altro grande classico è il trench beige Tommy Hilfiger, intramontabile. Questo modello ha uno scollo a listino e una chiusura molto castigata, per cui è più adatto a chi ha un décolleté più contenuto. Può essere abbinato a capi casual come ad altri più chic, l’importante è restare in un contesto cromatico adeguato. Lo si trova in sconto a 131,15 euro.

Abito Armani Exchange

Anche il rosa è uno dei colori moda per questa stagione autunno-inverno. Questo abito in maglia Armani Exchange possiede una certa versatilità, perché può essere indossato con jeans o leggings, ma anche come un vestito vero e proprio, con collant e stivali. Si tratta di un capo in misto lana, per cui non è neppure troppo difficile da trattare per il lavaggio. Ha una scollatura a barca e le maniche a tre quarti, il che significa che si può completare il proprio look con suggestivi braccialetti o un girocollo importante. È in offerta a 91 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione. Scopri di più