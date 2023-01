Torta dei Re Magi, come prepararla con i nipoti

La Torta dei Re Magi è un dolce tradizionale portato in tavola per l’Epifania in diverse zone d’Italia, una ciambella semplice ma golosa che in qualche modo permette di celebrare la fine delle festività natalizie con dolcezza. Preparare questa torta con i nipoti, inoltre, consente di trascorrere del tempo di qualità in famiglia in prossimità del 6 gennaio, cimentandosi insieme ai fornelli.

Tipica della tradizione dolciaria ligure, la Torta dei Re Magi è una ciambella decorata che si ottiene facilmente preparando un impasto con pochi e semplici ingredienti. La particolarità di questo dolce, inoltre, è la presenza di una sorpresa nascosta dentro l’impasto, replicando un’usanza molto antica destinata a inaugurare al meglio il nuovo anno e a “incoronare” il fortunato assaggiatore.

La ricetta della Torta dei Re Magi prevede l’uso di uno stampo a ciambella e la sorpresina può essere rappresentata, ad esempio, da una semplice ciliegina candita da inserire all’interno per la gioia dei bambini.

Gli ingredienti

Per preparare a casa una deliziosa Torta dei Re Magi è necessario procurarsi i seguenti ingredienti:

500 grammi di farina bianca;

3 uova intere;

100 grammi di zucchero bianco;

80 grammi di burro o margarina vegetale;

una bustina di lievito di birra secco;

200 millilitri di latte;

scorza di arancia;

frutta candita a piacere, granella di zucchero e mandorle a scaglie.

I passaggi

Il primo step da compiere per preparare la Torta dei Re Magi con i nipoti è miscelare le uova con lo zucchero, unendo poi il latte leggermente intiepidito con il lievito di birra secco sciolto al suo interno.

A questo punto si versa il composto ottenuto al centro della farina posizionata su un tavolo da lavoro, amalgamando il tutto anche con le mani e incorporando il burro o la margarina vegetale e la scorza di arancia.

L’impasto ottenuto deve lievitare per circa tre ore all’interno del forno spento, prima di essere versato all’interno dello stampo rivestito con carta da forno.

A questo punto si procede con la decorazione, posizionando sulla superficie della torta la frutta candita (ciliegie, cedro, arance solo per fare alcuni esempi), la granella di zucchero e le mandorle tagliate a scaglie, senza dimenticarsi di inserire anche una ciliegina candita in un punto a caso dell’impasto.

La torta deve cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per circa 40 minuti. Può essere consumata esattamente così, oppure si può optare per una farcitura a base di crema pasticcera o di altre creme dolci da spalmare a piacere dopo aver diviso la ciambella a metà nel senso orizzontale.

Il Significato della Torta dei Re Magi

Qual è l’origine della Torta dei Re Magi? Questo dolce rimanda al Roscon de Reyes, una ciambella che appartiene alla tradizione spagnola preparata proprio per il 6 gennaio: la sua forma richiama la corona reale e simboleggia la ricchezza dei Re Magi, anche considerando la presenza dei canditi colorati che rimanderebbero alle gemme e alle pietre preziose.