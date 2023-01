Cominciare l'anno col piede giusto. Cinque abitudini nuove da adottare

L'inizio di un nuovo anno segna un momento di svolta nella vita di ogni persona. Nella lista dei buoni propositi non mancano, quasi mai, obiettivi legati al miglioramento dello stile vita e al raggiungimento dell'equilibrio emotivo. Del resto, lo dice anche la scienza: fissare dei traguardi (raggiungibili) è il primo passo per realizzare un cambiamento concreto. E se una buona dose di ottimismo favorisce l'acquisizione di nuove consapevolezze, occorre anche un po' di sano pragmatismo per vivere meglio.

Cinque abitudini da adottare

I grandi cambiamenti cominciano sempre dalle piccole cose, anche a 60 anni. Parliamo di comportamenti virtuosi e attività quotidiane che, in prospettiva, possono davvero fare la differenza nella vita di ciascuno. Ecco, secondo gli esperti, quali sono.

Adottare una dieta equilibrata . L'alimentazione è alla base della longevità sana. Una dieta varia ed equilibrata aiuta a mantenere il peso forma ma, soprattutto, riduce il rischio di patologie severe durante la terza età.

. L'alimentazione è alla base della longevità sana. Una dieta varia ed equilibrata aiuta a mantenere il peso forma ma, soprattutto, riduce il rischio di patologie severe durante la terza età. Praticare esercizio fisico . Lo sport è fondamentale per restare in salute dopo i 60 anni. Una passeggiata all'aria aperta, unitamente all'attività aerobica (esercizi a bassa intensità) consente di migliorare la funzionalità cardiocircolatoria, respiratoria e metabolica.

. Lo sport è fondamentale per restare in salute dopo i 60 anni. Una passeggiata all'aria aperta, unitamente all'attività aerobica (esercizi a bassa intensità) consente di migliorare la funzionalità cardiocircolatoria, respiratoria e metabolica. Esercitare la memoria . Leggere previene il declino cognitivo che, in forma più o meno evidente, caratterizza l'età senile. Studi recenti hanno appurato che "allenare la memoria", riduce il rischio di Alzheimer.

. Leggere previene il declino cognitivo che, in forma più o meno evidente, caratterizza l'età senile. Studi recenti hanno appurato che "allenare la memoria", riduce il rischio di Alzheimer. Limitare il consumo di fumo e alcol . A dire il vero, andrebbero completamente eliminati. Basti pensare che fumo e l'alcol sono tra i maggiori fattori di rischio delle malattie cardiocircolatorie e di mortalità. Senza contare, inoltre, che incidono notevolmente sulle processo di invecchiamento.

. A dire il vero, andrebbero completamente eliminati. Basti pensare che fumo e l'alcol sono tra i maggiori fattori di rischio delle malattie cardiocircolatorie e di mortalità. Senza contare, inoltre, che incidono notevolmente sulle processo di invecchiamento. Dedicarsi a un hobby. Dedicare il tempo a un'attività di svago favorisce il benessere psicofisico, stimola l'attività cognitiva e riduce i livelli di stress.

I consigli dell'esperta

Prendersi cura di sé significa anche "lavorare" per il proprio benessere emotivo. "L'equilibrio psicologico è il frutto di un impegno quotidiano e costante di ridefinizione delle nostre esperienze. Pertanto, occorre essere pronti a mettere in discussione le proprie rigidità di pensiero, aprirsi alle alternative di prospettiva al fine di rendere la vita piacevole e ricca", spiega alla nostra redazione la psicologa e psicoterapeuta Rosa Francesca Capozza.

L'esperta fornisce poi alcuni consigli da mettere in pratica per coltivare relazioni interpersonali sane e durature. "Ci sono tre 'paroline magiche' che bisognerebbe far proprie: gentilezza, leggerezza e sospensione dai giudizi. - dice - Usare parole gentili con tutti rasserena, apre alla relazione ed alle opportunità. Bisogna poi imparare a lasciar correre e scorrere ciò che non piace con un pizzico di leggerezza. E infine, sarebbe meglio evitare giudizi e conclusioni avventate. Certi meccanismi appesantiscono, inaridiscono e riducono le possibilità di vivere esperienze positive".

Quanto ai buoni propositi per il nuovo anno "ricordiamoci che la vita è come uno specchio, ci sorride se la guardiamo sorridendo. - conclude la dottoressa Capozza - Pertanto, restiamo aperti e flessibili al cambiamento".