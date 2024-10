La Vendemmia di via della Spiga: i grandi vini "sfilano" nelle boutique di lusso

Ascolta ora 00:00 00:00

Connubio di eccellenze. Le migliori etichette vinicole italiane si affiancano ai brand internazionali del lusso, creando una suggestiva fusione tra moda, arte e cultura del buon vivere. I vini delle Marche approdano a La Vendemmia 2024 di Milano e "sfilano" nel raffinato contesto di via della Spiga, nel cuore del quadrilatero della moda. Dal 7 al 10 ottobre, tutti i giorni dalle 11.30 alle 20.30, il nettare imbottigliato dai migliori produttori marchigiani si potrà degustare nella prestigiosa location ViaSpiga15. Giovedì 10 ottobre, in particolare, i vini marchigiani saranno protagonisti in alcune delle più prestigiose boutique di via della Spiga: Gio Moretti, Genny, Barbara di Davide, Longchamps, Sergio Rossi, Mega Fashion, Baldinini, Michael Kors, La via del tea, Borsalino, Erika Cavallini, Viviana Conti, Pollini, Janae, akris, Pianegonda fino al Cigno Nero.

Grandi marchi per grandi vini: la vendemmia ottobrina, sbarcando nelle boutique del lusso tanto sognate, offrirà un momento di pura passione italiana. L'iniziativa è stata fortemente voluta e organizzata dalla Regione Marche con ATIM, Agenzia per il Turismo e l’Internazionalizzazione, e dall'associazione amici di via della Spiga. Prezioso il supporto dell'imprenditrice Sabrina Iencinella. "Era da tempo che desideravamo portare a Milano le eccellenze della mia regione Marche e questa iniziativa ottobrina, che si svolge nel crocevia più alla moda della capitale lombarda, amato e riconosciuto come un salotto cittadino, ci è sembrato il momento perfetto per raccontare con eleganza le produzioni italiane tanto amate nel mondo, un invito a vivere appieno l'esperienza totale del Made in Italy", ha dichiarato la stessa Iencinella, che aprirà le porte di ViaSpiga15 ai più apprezzati protagonisti del mondo vitivinicolo.

Le degustazioni offriranno una selezione di vini dal Pecorino al Verdicchio, dalla lacrima di Morro d'Alba alla Vernaccia nera, fino a scoprire la storia unica del Grenage, solo per citarne alcuni. "Il vino e l'enogastronomia sono uno dei principali biglietti da visita per scoprire la nostra Regione, l'unica che ancora si declina al plurale e dove il visitatore non ha bisogno di scegliere perché trova un’offerta turistica varia dal mare alle montagne, passando per le dolci colline tipiche del nostro territorio, costellate di borghi e da un immenso patrimonio storico e culturale", ha dichiarato il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli. E ancora: "Sono molto lieto che attraverso questa particolare e unica iniziativa possiamo promuovere le Marche in una realtà di spicco come il Quadrilatero della Moda e ringrazio Amici di Via della Spiga e Sabrina Iencinella con cui stiamo condividendo l’entusiasmo di questa iniziativa".

Diciotto cantine saranno ospitate da altrettante boutique del lusso di Via della Spiga. Altre 22 cantine, suddivise in 4 gruppi, invece, prenderanno parte alle masterclass guidate che si terranno dal 7 al 10 ottobre nei prestigiosi spazi wine lounge ViaSpiga15. "Via della Spiga, nella virtuosa collaborazione con Montenapoleone District, aderisce all'edizione 2024 della Vendemmia, il tradizionale e rinomato appuntamento vinicolo milanese, un evento testimonianza di un Made in Italy che non è solo prodotto, ma insieme di eccellenze, territorio, cultura e sostenibilità. Giovina Moretti, Presidente Amici di Via della Spiga.