Viaggi di nozze last minute in Italia. Le 5 migliori mete invernali

Dove andare in viaggio di nozze in Italia d’inverno? Si possono cercare e trovare molte caratteristiche differenti nel Belpaese e i luoghi bellissimi sono davvero tanti. C’è chi in inverno cerca la neve, chi invece preferisce un clima mite, chi è in vena di far festa e conoscere interessanti tradizioni e c’è infine chi vuole approfittare di un po’ di riposo e della possibilità di gustare bontà enogastronomiche locali. Qui di seguito, quindi, alcuni consigli su brevi viaggi di nozze da improvvisare verso mete italiane.

Costiera Amalfitana

Certo, la Costiera Amalfitana sembra dare il meglio di sé in tutte le altre stagioni ma non solo è così. Il clima sostanzialmente mite in inverno del Sud Italia e in particolare di molti luoghi di mare è l’ideale per le coppie che vogliono ammirare tramonti incantati - quello sul Tirreno in questo caso - e scoprire cultura e tradizione. Ad Amalfi, Positano e hinterland si possono infatti scoprire edifici religiosi molto suggestivi e pieni di storia, restare incantati di fronte alla natura e al tempo stesso consumare dei pasti con cibi tipici, soprattutto a base di pesce, come il baccalà, le zeppolelle alle alghe e le capesante.

Montagne trentine

Quando si pensa alla neve, una delle regioni a cui si è soliti pensare è proprio il Trenino Alto Adige. Si tratta di una meta perfetta per gli sposi che si vogliono dilettare con gli sport invernali o semplicemente rintanarsi in rifugio con un cocktail caldo caldo e trovare l’intimità davanti a un caminetto, mentre fuori dalla finestra si stagliano paesaggi incredibili.

Venezia

Più che essere meta di viaggi di nozze per l’intero inverno, Venezia è l’ideale in occasione del carnevale, quindi nel mese di febbraio. Qui le coppie di neosposi, soprattutto nel caso in cui non abbiano mai preso parte a questa tradizione, possono scoprire il clima carnevalesco della laguna in maniera divertente e anche romantica. Tanto più che loro stessi possono travestirsi come una coppia famosa, reale o immaginaria, e prendere parte ai festeggiamenti. E, anche se è inverno, non possono mancare i giri in gondola, i caffè in piazza San Marco e un bacio sul Ponte dei Sospiri.

Valle d’Itria

Le caratteristiche turistiche più immediate della Valle d’Itria sono la tradizione e i paesaggi agresti incontaminati. In zona esistono diverse masserie ristrutturate, divenute strutture ricettive, che ben si prestano ad accogliere coppie che hanno appena suggellato il loro voto d’amore per la vita. Qui si possono consumare prodotti e piatti tipici - da caciocavallo e capocollo, fino a pittule, carni e purea di fave - molto saporiti e optare per le degustazioni di vino locale. Ma soprattutto dedicarsi a lunghe passeggiate a piedi o in bicicletta, che sono possibili anche in inverno, dato il clima sostanzialmente mite, se si eccettua qualche bizzarria del meteo. Tra l'altro l'idea dei trulli, molto presenti in zona, come luogo di un'intima alcova nuziale, potrebbe non essere da scartare a priori. E se nevica? Proprio i trulli innevati sono uno spettacolo da non perdere.

Colline umbre

L’Umbria con le sue colline conclude questo excursus di consigli sui viaggi di nozze invernali in Italia. Dal punto di vista del clima qualunque cosa accada, sarà tutto perfetto in ogni caso. Per esempio la neve trasforma i paesaggi in romanticissimi presepi in cui dedicarsi agli sport invernali, mentre le belle giornate di sole sono l’ideale per le passeggiate all’aria aperta tra le campagne. Poi un piatto tipico di funghi con l’aroma di tartufo, la cacciagione, la norcineria e il buon vino completano un’atmosfera da ricordare.