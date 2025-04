"Padroni attenti, non fate ingrassare i vostri gatti"

Ascolta ora 00:00 00:00

Se la vostra ricerca di cucce, trasportini e tiragraffi si limita all'extra large, e se la scorta di cibo si esaurisce alla velocità della luce, forse è arrivato il momento di porsi qualche domanda. Avere un gatto è un privilegio per gli amanti dell'autonomia e della libertà: stabilire un rapporto autentico è indispensabile per averlo come amico e non solo come oggetto di possesso. L'indipendenza va rispettata, ma quando si tratta di mangiare, assecondarne i gusti può essere pericoloso, perché molti felini amano il cibo come chi glielo procaccia e non vanno molto per il sottile quando si tratta di ingoiare umido e croccantini, ma anche tutto ciò che vedono in pentola. Tocca a noi nutrirli con quantità inferiori ma con maggiore consapevolezza e, appena possibile, parlarne con il veterinario.

Anche i gatti ingrassano, anzi i gatti domestici presentano una percentuale di obesità che rende il peso uno dei loro principali problemi. Effetti immediati: minore attitudine al gioco, alla corsa, all'arrampicata. Nel lungo termine si va oltre le difficoltà psicologiche e sportive, perché possono insorgere patologie difficili da curare. Conseguenza inevitabile di una dieta squilibrata è ingrassare fino a essere sovrappeso e poi obesi. Vedere il proprio gatto far ondeggiare la pancetta forse intenerisce, ma non è salutare. C'è poco da scherzare, secondo gli studi e in base a un'indagine condotta in collaborazione con Swg per Royal Canin. Spiegano i risultati che non è bene nutrire il gatto in base ai suoi gusti, come fa il quarantadue per cento degli umani, e ancora di più allungargli il prosciutto solo perché miagola disperato. O fa le fusa ammiccante.

Niente avanzi della tavola, se non dopo aver seguito un corso di alimentazione felina.

Loro sono carnivori ma tra le credenze sfatate dalla ricerca, svetta l'idea che i cereali non siano importanti e che il pollo sia il principale allergene. Non è vero. Sono gatti, meritano di non diventare trichechi, anche a costo di sacrifici, soprattutto nostri: difficile resistere a quei musetti incantatori.