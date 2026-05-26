Paganini, Rossini, Dvorak. L'orchestra è universitaria

Nel panorama culturale italiano nasce un progetto capace di superare i confini tradizionali tra formazione accademica e pratica artistica, tra studio universitario e grande musica sinfonica. Si chiama UniON Orchestra Nazionale Universitaria, ed è molto più di una semplice orchestra giovanile: è un laboratorio umano, culturale e musicale che riunisce studenti provenienti dagli atenei di tutta Italia, accomunati da un doppio talento e da una stessa visione. Futuri medici, ingegneri, giuristi, matematici, psicologi, informatici e ricercatori scelgono di condividere il proprio percorso universitario con l'esperienza dell'orchestra, dimostrando che rigore scientifico e sensibilità artistica non solo possono convivere, ma possono alimentarsi reciprocamente.

La presentazione si è svolta in uno dei luoghi simbolo della cultura musicale italiana, il Ridotto dei Palchi del Teatro alla Scala, sede ideale per accogliere un'iniziativa che si propone di ridefinire il rapporto tra giovani e musica. UniON nasce infatti come il primo progetto orchestrale nazionale capace di mettere in rete i migliori musicisti universitari italiani, offrendo loro un'esperienza artistica di alto livello sotto la guida di tutor provenienti dal mondo orchestrale. Alla base del progetto, ideato da Gianluca Scandola, vi è un'idea semplice e potente: fare musica insieme significa creare comunità. L'orchestra diventa uno spazio di incontro e di inclusione, capace di abbattere barriere sociali, linguistiche ed economiche: suonare fianco a fianco richiede ascolto, disciplina, collaborazione e fiducia reciproca.

L'iniziativa si avvale del sostegno di Intesa Sanpaolo e dell'Università IULM, con il contributo della Fondazione Banca del Monte di Lombardia, a testimonianza di un'alleanza virtuosa tra istituzioni culturali, università e mondo delle imprese. Ma a conferire ulteriore prestigio al progetto è soprattutto la presenza di un autorevole Comitato d'Onore che riunisce alcune delle personalità più significative della cultura e della musica italiana contemporanea. A presiederlo è Fedele Confalonieri accanto a nomi di direttori e musicisti di assoluto rilievo internazionale come Salvatore Accardo, Riccardo Muti, Daniele Gatti, Fabio Luisi, Giovanni Sollima, Silvia Colasanti e Fabio Vacchi.

Il primo grande appuntamento pubblico sarà il concerto inaugurale del 3 giugno 2026 al Teatro Fraschini di Pavia, evento simbolico che segna l'inizio dell'avventura artistica dell'orchestra. Sul podio salirà il direttore Nicolò Suppa, mentre il ruolo di solista sarà affidato a Giuseppe Gibboni, vincitore del Premio Paganini 2021 e considerato una delle personalità più luminose della nuova generazione violinistica italiana. Il programma possiede un forte valore simbolico e attraversa l'intero Ottocento europeo: dall'energia trascinante della Sinfonia del Barbiere di Siviglia di Rossini al virtuosismo del Concerto per violino di Paganini, fino alla grandiosa Sinfonia n. 9 "Dal Nuovo Mondo" di Dvorak.

Ad accompagnare la nascita dell'orchestra vi sarà anche un importante progetto cinematografico e documentario: il regista Michele Mally firmerà un docufilm di 52 minuti dedicato alla nascita della UniON Orchestra seguendo i giovani musicisti dalle audizioni fino al debutto sul palco. Il film racconterà non soltanto la preparazione musicale, ma soprattutto le storie personali degli studenti coinvolti, mostrando come la musica possa diventare uno spazio di crescita, incontro e trasformazione.