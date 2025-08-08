Palamidessi e Hata al festival sul lago d'Iseo

Il festival Onde musicali sul Lago d'Iseo, giunto all'ottava edizione, diletterà gli appassionati per tutto il mese e fino al 6 settembre. Organizzato dall'Associazione Luigi Tadini di Lovere con l'ente di promozione turistica Visit Lake Iseo presenta concerti che spaziano dalla classica all'opera, dalla musica contemporanea al tango, fino al virtuosismo degli archi di Enzo Ligresti (violino) e Giorgio Fiori (violoncello), che si esibiranno per il gran finale sull'isola di Loreto.

Oggi (ore 21) nell'antica Chiesa dei Santi Ippolito e Cassiano di Zone (Bs), si esibirà il Better Call Duo, composto dai chitarristi Stefano Palamidessi e Chieko Hata. Il programma è dedicato alla musica contemporanea e prevede tre movimenti tratti da Comme des grands di Roland Dyens, Tres Piezas de Otoño di Máximo Diego Pujol, 4 danses di Raffaele Bellafronte e la Suite italiana di Mario Gangi. Di recente formazione, il Better Call Duo si caratterizza per le sonorità affascinanti, soffuse e ricercate, con un uso di tutte le timbriche chitarristiche sapientemente intrecciate tra i due strumenti. I due musicisti hanno alle spalle un'attività musicale intensa e significativa: Stefano Palamidessi ha collaborato, tra gli altri, con Renato Bruson, Aldo Redditi e Goffredo Petrassi, eseguendo e registrando per emittenti televisive e radiofoniche in tutto il mondo.

Chieko Hata si è diplomata al Conservatorio di Cesena sotto la guida dello stesso Palamidessi, al quale attribuisce le sue conoscenze musicali e strumentali. Ha preso parte a festival in Europa, Giappone e Stati Uniti, sia come solista sia in formazioni cameristiche.