Perfino il colore bianco va cancellato

Probabilmente nel New Jersey, dove risiede la sede centrale della Pantone, non avrebbero mai e poi mai pensato che la scelta del colore dell'anno 2026 avrebbe scatenato un putiferio (social) simile. I liberal statunitensi, che di "liberale" hanno soltanto il nome e nient'altro, stanno letteramente dando di matto perché la scelta è caduta, rullo di tamburi, sul bianco. O meglio, su una precisa tonalità di bianco. Si chiama "cloud dancer" che, letteralmente, potremmo tradurre con "ballerino delle nuvole". Qualcosa di etereo, dunque. Difficile spiegarlo. Tanto più che chi scrive soffre di una leggera forma di daltonismo che lo obbliga sempre a chiedere l'aiuto da casa quando si tratta di accostare i vestiti.

Il punto, in questa assurda diatriba, non è la tonalità scelta dal colosso americano. Qualsiasi altra tonalità di bianco, infatti, sarebbe stata sul gozzo ai sacerdoti del woke le cui crociate sono una spina nel fianco per l'esistenza stessa dell'Occidente. Questi pasdaran, il bianco non lo possono vedere nemmeno dipinto. De gustibus, direte voi. Eh no, perché qui la moda non c'entra nulla. Schifano il bianco non perché ingrassa (loro se ne infischiano, sono pieni di body positivity). E non lo schifano nemmeno perché trovano inguardabile il calzino bianco sul mocassino o la canotta bianca sotto la camicia. Il problema e non si vergognano nemmeno di dirlo è che il bianco richiama (elenco in ordine sparso) il colonialismo, il razzismo, il suprematismo e, per estensione, tutto il male che certi turbo-progressisti imputano, appunto, all'uomo bianco.

Se poi si aggiunge che il colore dell'anno 2025 era stato il "mocha mousse", ovvero una sorta di marrone chiaro che gli esperti collocano tra il colore del cappuccino e il colore del cioccolato, ecco consumarsi una sorta di peccato capitale. I soloni hanno, infatti, letto la scelta di quest'anno come un'operazione di cancel culture al contrario: l'anno del bianco per cancellare l'anno del marrone. Ora, ci verrebbe da scrivere che tutta questa storia del pantone è un po' come discutere del sesso degli angeli.

Ma abbiamo il timore di passare dalla padella alla brace finendo sotto le grinfie degli ultrà del gender. E così ci limiteremo a issare una bandiera bianca, pardon "cloud dancer", che, per una volta tanto, non sarà certo di resa.