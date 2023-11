Approvata all'unanimità la legge contro la violenza sulle donne

È stato approvato all'unanimità e in via definitiva dall'Aula del Senato il disegno di legge del governo contro la violenza alle donne. Il ddl Roccella che era già stato approvato alla Camera ha ottenuto 157 sì.

Grande soddisfazione è stata subito espressa da Isabella Rauti, senatrice di Fratelli d'Italia e sottosegretario alla Difesa, convinta che il ddl del governo rappresenti "un passo in avanti concreto nella battaglia e nel contrasto alle violenze di genere, con un rafforzamento delle misure di tutela delle vittime ed un potenziamento dei sistemi di prevenzione". L'esponente di FdI, poi, sottolinea che "le leggi da sole non bastano" soprattutto "se non sono accompagnate da una rivoluzione culturale e di costume e da un processo educativo". I dati sulle violenze di genere e quelli sui femminicidi confermano, secondo la Rauti, purtroppo confermano che esiste un emergenza e che "quello che emerge è la punta dell'iceberg di un sommerso che attraversa il mondo, le geografie, le religioni ed i contesti sociali". Si tratta di portare avanti "una battaglia di civiltà infinita" e il ddl "approvato oggi, rappresenta un ulteriore importante tassello nell'ambito di un'architettura normativa in materia di cui l'Italia si è dotata negli anni", ha concluso la Rauti.