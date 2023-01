Csm, intesa raggiunta: ecco i nomi dei 10 candidati

I partiti della maggioranza e quelli delle opposizioni hanno raggiunto l'intesa sull'elezione dei dieci membri laici per il Consiglio superiore della magistratura. L'intesa è stata trovata nel pomeriggio in seguito a diverse trattative, necessarie per superare lo stallo e arrivare all'accordo. Il Parlamento, riunito in seduta comune, è stato convocato alle ore 16 e dovrà dare il via libera. La maggioranza richiesta ai fini dell'elezione è dei tre quinti degli aventi diritto.

I candidati al Csm

Per Fratelli d'Italia vi sono Isabella Bertolini (avvocato), Daniela Bianchini (avvocato), Rosanna Natoli (avvocato) e Giuseppe Valentino (avvocato). Per la Lega figurano Claudia Eccher (avvocato) e Fabio Pinelli (avvocato). In quota Forza Italia è stato indicato il nome di Enrico Aimi (avvocato).

Per ognuno dei partiti di opposizione è previsto un solo componente: Roberto Romboli (professore) per il Partito democratico; Michele Papa (professore) per il Movimento 5 Stelle; Ernesto Carbone (avvocato) per il Terzo Polo formato da Azione e Italia Viva. Fuori dall'accordo è rimasto il gruppo di Verdi e Sinistra italiana: i rossoverdi avevano proposto la figura della giurista Tamar Pitch, filosofa e sociologa del diritto. " Non sosterremo un accordo che non ci ha visti coinvolti e che include nomi che in nessun modo ci rappresentano ", ha fatto sapere il deputato Marco Grimaldi.

La partita sui membri laici

Sul sito della Camera dei deputati risultano essere ben 287 le candidature, pervenute fino alle ore 10, ai fini dell'elezione dei dieci componenti del Consiglio superiore della magistratura. L'unico nome arrivato nella giornata di oggi è quello dell'avvocato Rosanna Natoli, la cui candidatura non è stata personale ma tramite parlamentari.

Nei giorni scorsi la situazione si era impantanata sulle quote rosa. Alla fine Fratelli d'Italia ha sciolto il nodo, proponendo tre donne sui quattro nomi totali che sono stati presentati da FdI (nello specifico si tratta di Isabella Bertolini, Daniela Bianchini e Rosanna Natoli). Una linea che ha intrapreso anche la Lega di Matteo Salvini, mettendo in campo l'avvocato Claudia Eccher insieme a Fabio Pinelli.

Il quadro è del tutto differente per quanto riguarda le opposizioni: i partiti al di fuori della maggioranza, coinvolti nell'intesa raggiunta, hanno puntato solamente su candidature di uomini. Per diverso tempo le trattative si erano arenate proprio sul fronte delle candidature femminili da presentare. La legge prevede infatti il rispetto dell'equilibrio di genere. Una soluzione andava individuata in vista dell'elezione in questione e in conclusione l'accordo è stato trovato.