Parlamento |Cosa cambierà

Legge elettorale, c'è l'intesa nel centrodestra: proporzionale con premio di maggioranza

Previste le ultime limature tecniche e un passaggio finale coi leader dei partiti di centrodestra, prima che il testo di legge venga depositato

Le forze di maggioranza nella notte hanno trovato un'intesa sulla nuova legge elettorale con l'obiettivo di garantire la "stabilità" del Paese. Il testo della nuova legge, che qualcuno ha iniziato a ribattezzare "Stabilicum", sarebbe ora oggetto delle ultime limature tecniche e di un ultimo passaggio coi leader dei partiti di centrodestra, prima di essere depositato.

Come sarà la nuova legge

L'impianto generale è quello noto: basta coi collegi uninominali del Rosatellum, si torna al sistema proporzionale con un premio di maggioranza (70 seggi alla Camera, 35 al Senato) alla coalizione che supera il

40%. Previsto il ballottaggio tra il 35% e il 40%.

Il nome del candidato premier potrà essere indicato sul programma da presentare al Viminale ma non più sulla scheda elettorale. Non ci saranno, invece, le preferenze.

