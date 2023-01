Al Senato arriva il Milleproroghe, ma l’opposizione resta in vacanza

Il governo Meloni è al lavoro solo da pochi mesi ma l’opposizione, Pd e M5s in testa, non ha risparmiato forti critiche all’operato dell’esecutivo. L’ultimo terreno di scontro si è registrato sulla Manovra 2023 con caos nell’Aula della Camera prima della fiducia. I toni più accesi sono venuti dai pentastellati. "La situazione è grave e indecente. Il governo non permette un confronto sulla manovra: abbiamo deciso di presidiare l'aula e di parlarne in trasparenza qui con tutti voi" , aveva scritto qualche giorno fa sui social Giuseppe Conte. Il tempo, in realtà non molto, è passato e le cose sembrano essere leggermente cambiate. Perché anche i più intransigenti a criticare le scelte dell’esecutivo hanno saltato l’appuntamento di ieri al Senato per annunciare il decreto Milleproroghe.

Chissà, forse le assenze potrebbero essere state dovute a molteplici fattori, tra cui il clima di vacanze ancora imperante. Ripetiamo, forse. Però, come evidenzia il Tempo, fa effetto notare che ieri a Palazzo Madama nessun parlamentare dell'opposizione era presente alla seduta. Eppure stiamo parlando di un decreto legge importante che interessa cittadini, imprese ed enti pubblici e privati.

C’era il governo, rappresentato dal sottosegretario all'Ambiente, Claudio Barbaro, c’erano diversi senatori della maggioranza e c’era il vice presidente Maurizio Gasparri. Il deserto nell’opposizione. Anche i duri e puri del M5s erano assenti. Conte non poteva esserci, essendo deputato. Ma un segnale dai pentastellati lo si sarebbe aspettato. Del resto, almeno secondo i sondaggi, sono loro il primo partito d’opposizione.