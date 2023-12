Superbonus e Assoprevidenza: le novità in 23 articoli della bozza del Milleproroghe

In attesa del Consiglio dei ministri che si terrà domani, 28 dicembre, l'ultimo del 2023, oggi il governo si è riunito per preparare gli argomenti e sul tavolo c'era anche il decreto Milleproroghe. Il focus era puntato proprio sul Milleproroghe, per le ripercussioni che potrebbe avere sulla vita pubblica e stando alle informazioni che arrivano da Palazzo Chigi sono 23 gli articoli che sono stati inseriti nella bozza al vaglio del governo. Tra questi, come viene anticipato da LaPresse, non c'è quello del Superbonus, su cui potrebbe arrivare un provvedimento a parte, nonostante le attese e le ipotesi che si erano rincorse nei giorni scorsi.

" Grazie a Forza Italia e, come ha ribadito oggi il nostro segretario nazionale, il ministro Tajani, stiamo lavorando a una soluzione ragionevole per il Superbonus ", ha dichiarato il senatore azzurro Francesco Silvestro, che parla di " una proroga breve per tutti quelli che hanno fatto lavori oltre il 70% ". Il sottosegretario all'Economia, Lucia Albano, intercettato alla Camera ha dichiarato all'Adkronos che " una delle opzioni che si sta esaminando è quella del Sal. Vedremo domani in Consiglio dei ministri. Ma ci sono diverse opzioni sul Superbonus. Sono tutte situazioni aperte. Adesso il ministro Giorgetti farà la sua valutazione entro il Cdm di domani ". In base a quanto per ora discusso, prosegue Albano, " dovrebbe esserci un decreto ad hoc, contestuale al Milleproproghe. Ma anche in questo caso gli uffici stanno vagliando qual è la soluzione migliore ".