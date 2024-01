Parte "Prima di domani" con Bianca Berlinguer

Lascia ma poi subito raddoppia. Bianca Berlinguer ha lasciato la Rai dopo decenni e ora, dopo appena diciassette puntate di È sempre Cartabianca, raddoppia la presenza su Rete4. Parte stasera alle 20.30 Prima di domani, un nuovo format di approfondimento che prende il posto dal lunedì al venerdì di Stasera Italia. A guidarlo sarà proprio una conduttrice che si credeva distante dal pubblico di questa rete e che invece in quattro e quattr'otto è riuscita a guadagnarsi fiducia e soprattutto ascolti diventando una delle sorprese televisive della stagione.

Insomma, come ha detto lei, «non ci dovete sopportare solo il martedì con È sempre Cartabianca perché saremo in onda tutti i giorni». Quindi Stasera Italia, che negli anni è stato condotto da Barbara Palombelli, Giuseppe Brindisi, Veronica Gentili e altri fino a Nicola Porro, sopravvive soltanto nel fine settimana con la conduzione di Sabrina Scampini.

È una piccola rivoluzione di palinsesto ma pure una consacrazione lampo della seconda fase professionale di Bianca Berlinguer che si ritroverà ancora accanto Mauro Corona, ma soltanto saltuariamente, e approfondirà politica ed economia guardando anche a ciò che accade in Medio oriente e in Ucraina.

Ma non solo.

Diventa costante sera dopo sera il confronto tra due signore della televisione, Berlinguer e Lilli Gruber, che alla stessa ora conduce Otto e mezzo su La7. Due stili diversi ma non troppo. E due anchorwoman nate in Rai che hanno davvero raccontato passo dopo passo l'attualità degli ultimi decenni e che ora giocano la stessa partita (l'access prime time) in due squadre distinte e distanti. In una fase televisiva senza troppe novità, è una sfida simbolica che potrà quantomeno accendere i social e, a cascata, tutto il mondo della tv.