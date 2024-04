A Pasqua risorgono gli incassi dei cinema grazie a tre film

A Pasqua è risorto anche il botteghino, grazie alla performance, soprattutto, di tre film che hanno dominato il fine settimana su grande schermo. A partire da Kung Fu Panda 4, ancora primo, incassando, in 4 giorni, altri 2.592.409 euro che lo proiettano ad un totale, considerevole, di 7.377.452 euro. Non si accettano previsioni sul fatto che, agevolmente, valicherà il tetto dei 10 milioni di incasso, facendo certamente meglio del precedente terzo capitolo che aveva chiuso la sua corsa a quota 8,3 milioni di euro. Molto bene, in termini di esordio, il pur noioso Godzilla e Kong Il nuovo impero (voto 4) che è partito incamerando 1.844.924 euro, con una importante media per schermo di 4.659 euro. Come si può vedere, il titolo perfetto per il ponte pasquale, dove non impegnare troppo il cervello, senza guardare alla qualità (quasi inesistente) della trama. L'altra bella notizia arriva dal cinema italiano che piazza sul podio (ma meritava di più), al terzo posto, la commedia Un mondo a parte (voto 7), di Riccardo Milani, con Albanese e la Raffaele (foto). Partenza, sicuramente, da applausi per il bel film dolce-amaro, che ha esordito, in sala, con 1.778.069 euro e che potrebbe diventare il maggior incasso italiano di questa prima parte del 2024. Decisamente sottotono, invece, il biopic Priscilla (voto 6) sulla moglie di Elvis Presley, quarto sì, ma con appena 330.487 euro, schiacciato dai tre colossi. Tra i debutti, guadagna la top ten l'intenso I bambini di Gaza (voto 6,5), titolo quanto mai attuale, che ha racimolato, però, purtroppo, solo 48.220 euro. L'incasso totale è stato di 7.764.

369 euro, +81,1% su analogo periodo 2023.