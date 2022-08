Patron Angeli e il rilancio del "marchio"

Obiettivo preciso. Nell'ottobre del 2018 Giuliano Angeli ha rilevato una Bussola «che faceva acqua sia come stabilimento balneare che come locale di eventi, visto che gli spettacoli erano di livello molto basso». La missione era quella di riportare alla gloria uno dei «marchi» italiani più famosi se si parla di musica leggera e di vita mondana. «Ci siamo messi subito a lavorare rinnovando la spiaggia, il giardino e arrivando a portare in cucina tre chef di alto livello».

Ovviamente c'era anche da rilanciare la Bussola come meta di eventi. «Per la programmazione - dice Angeli - ci siamo mossi con due obiettivi. Il primo sono gli appuntamenti della discoteca, che ha un target di età compreso tra i 16 e 25 anni e che, al di là dei dj set, ha messo in cartellone nomi che richiamano migliaia di persone come Lazza, Rhove o Capo Plaza. Naturalmente con tutte le problematiche logistiche che concerti di questo tipo comportano».

Poi c'è l'attività «entertainment» del locale, che in queste settimane prevede un lungo elenco di incontri con intellettuali, musicisti, virologi e giornalisti (da Mara Venier a Rita Dalla Chiesa, da Matteo Bassetti a Mara Maionchi), tutti realizzati con la collaborazione di un volto assai noto della Versilia come l'inarrestabile Franca Dini. E poi c'è la possibilità di tornare ad accogliere anche i concerti esclusivi di grandi nomi, proprio come accadeva negli anni '60 e '70. «Adesso, dopo l'interruzione legata alla pandemia, il discorso potrebbe riprendere». Insomma il «patron» Giuliano Angeli si sta dedicando anima e cuore al rilancio di questo caposaldo versiliano. E lo fa con l'aiuto del figlio Lorenzo, che è il general manager della discoteca, e di Maria Armiento «infaticabile nella cura delle relazioni commerciali». Tutti concentrati su un obiettivo sempre più vicino: riportare la Bussola ai fasti di un tempo.