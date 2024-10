Pazzali autosospeso. Fontana: "Decisione che rispetta tutti"

Ascolta ora 00:00 00:00

La decisione di Enrico Pazzali di autosospendersi «a tempo indeterminato» dalla presidenza della Fondazione Fiera, due sere fa, ha evitato che ci fosse ieri un (delicato) vertice tra il governatore Attilio Fontana e il sindaco Beppe Sala per decidere la linea da tenere. I suoi legali Federico Cecconi e Fabio Giarda ieri hanno spiegato che ha fatto un passo di lato «per poter più efficacemente e rapidamente chiarire la propria estraneità ai fatti», il coinvolgimento nell'inchiesta sull'accesso illegale a banche dati dello Stato della società Equalize di cui è socio di maggioranza. Il manager ha fatto sapere di nutrire «fiducia nell'operato della magistratura». Il governatore Attilio Fontana ha riferito di averne «parlato anche con il sindaco Sala» e «siamo tutti convinti che sia una soluzione rispettosa di tutte le parti. Adesso aspettiamo le evoluzioni, è tutto nelle mani della magistratura» c'è anche «il ricorso contro la misura cautelare». Il ministro del Turismo Daniela Santanchè, premettendo che conosceva Pazzali «in tutt'altra veste, come presidente di Fondazione Fiera e per gli incarichi precedenti» ma era «assolutamente all'oscuro» dell'attività sotto inchiesta, va a caccia «del mandante: chi faceva confezionare i dossier illegali, per quale motivo e per farne cosa?». Se l'autosospensione dall'ente invece sia sufficiente o se dovesse dimettersi dice «non entro, ognuno ha le proprie sensibilità». Equalize aveva spiato anche l'oligarca russo-kazako Andrey Alexandrovich Toporov, socio di Dimitri Kunz, compagno della ministra FdI. E vittima di dossieraggio è anche il presidente del Senato Ignazio La Russa con i figli Geronimo e Leonardo, anche il «colonnello» FdI vuole capire «chi ha commissionato i dossier». Fontana non ci vede mandanti di carattere politico, «se ci sono è chiaro che vanno individuati ma in questo caso mi sembra una cosa molto più commerciale». Pazzali avrebbe anche chiesto ai vertici di Swg di truccare un sondaggio sul sindaco Sala commissionato da Urbano Cairo, e che lo vedeva inserito tra i nomi: «Trucca i numeri, zero virgola» dice intercettato il 22 gennaio 2024 con De Carolis, presidente della società di ricerche (non indagato). La nomina in Fiera dipende anche dal sindaco di Milano, sembrava volesse evitare «strumentalizzazioni» in caso di risultato troppo alto.

Il capogruppo Pd Pierfrancesco Majorino chiede che Fontana «riferisca in aula, non può cavarsela con qualche parola nei confronti di chi è stato suo sodale politico e che pare, da quanto leggiamo,

agisse anche nel suo interesse politico, mettendo avversari sotto osservazione». Si riferisce alla ricerca, sollecitata da Pazzali, di informazioni che mettessero in cattiva luce l'ex candidata in Regione Letizia Moratti.