Periodo olimpico, in città raddoppiati gli affitti brevi

A circa tre mesi dall'inizio delle Olimpiadi Milano-Cortina, raddoppia il costo medio degli affitti brevi nelle zone centrali e vicino agli impianti. Secondo l'analisi di Abitare Co. - società specializzata nell'intermediazione immobiliare - gli affitti brevi per un appartamento per un massimo di 4 persone nelle zone centrali di Milano più soggette al turismo (Centro Storico, Brera, Porta Nuova, Citylife, Porta Romana) e nei quartieri chiave dei Giochi Olimpici, vicini agli impianti che ospiteranno le competizioni (Santa Giulia, Assago, San Siro, Rho), aumentano in media durante le Olimpiadi del 102% rispetto a una settimana senza eventi. In generale, vicino alle sedi di gara affitti triplicati (+144%). Tra le zone, la crescita maggiore si registra ad Assago (+153%), mentre i canoni più alti nel Centro Storico (2.800 euro a settimana).

Assago, sede della Milano Ice Skating Arena destinata alle gare di pattinaggio di figura e short track, con +153% rispetto a un'altra settimana senza eventi e un canone settimanale di 1.900 euro è in testa. Segue il quartiere Santa Giulia, dove sarà presente la Milano Santa Giulia Ice Hockey Arena, l'impianto che ospiterà i tornei di hockey su ghiaccio, con +147% e 2.100 euro a settimana. Nel quartiere San Siro, dove si terrà la cerimonia di apertura delle Olimpiadi, un appartamento è in media affittato a 2.200 euro (+144%). Infine, a Rho dove sarà allestito il Milano Ice Park per ospitare le gare di pattinaggio di velocità e alcune partite di hockey su ghiaccio, i prezzi crescono del +130%, con una media di 1.500 euro a settimana.

Spostandoci nelle zone centrali di Milano più soggette al turismo, i prezzi medi crescono in modo più contenuto, pur registrando i prezzi più alti (+70% e 2.270 euro a settimana). Porta Nuova registra l'aumento più consistente (+83%), con canoni che quasi raddoppiano passando da 1.200 a 2.200 euro a settimana. Segue CityLife, (+73% e 1.900 euro) e Brera, dove per un appartamento durante le Olimpiadi sarà necessario spendere 2.500 euro (+67%). Nonostante la risonanza dell'evento, le cifre in questa zona sono comunque ben distanti da quelle che si registrano durante la Design Week dove il costo medio di un appartamento raggiunge i 6.150 euro a settimana.

Tra le altre aree centrali, il Centro Storico si conferma tra le zone più richieste dove il costo medio per un appartamento raggiunge i 2.800 euro a settimana con una crescita del +65%, e infine Porta Romana (+63% e 1.950 euro).