Abba, morto lo storico chitarrista Lasse Wellander

Dopo la scomparsa del chitarrista degli Alan Parsons Project, Ian Bairnson, un'altra triste notizia colpisce il mondo della musica mondiale. È morto all'età di 70 anni, Lasse Wellander, storico chitarrista degli Abba. Ad annunciarlo con un post sui social, il gruppo stesso: "È con incredibile tristezza che dobbiamo annunciare che il nostro amato Lasse si è addormentato per sempre. Lasse è stato colpito di recente da un cancro diffuso, e nel giorno di Venerdì Santo è morto tranquillamente, circondato dalle persone più vicine " il post, molto commovente, continua poi: " Sei stato un fulcro nelle nostre vite, ed è inimmaginabile che ora dobbiamo vivere senza di te. Ti amiamo e ci manchi tanto" , scrivono ancora i componenti della band.

Anche la famiglia del musicista si è unita al messaggio: " Sei stato un musicista straordinario e umile come pochi, ma soprattutto sei stato un meraviglioso marito, padre, fratello, zio e nonno. Gentile, sicuro, premuroso e amorevole e molto altro ancora, che non può essere descritto a parole. Un fulcro nelle nostre vite, ed è incredibile che ora dobbiamo vivere senza di te ". Il chitarrista ha accopagnato l'iconica band svedese formata da, Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Agnetha Fältskog e Anni-Frid Lyngstad, negli anni '70 e '80, nel periodo di massima popolarità, ma anche nel periodo di Voyage, l'album-reunion del 2021.

Nato nel 1952, Wellander, fece la sua prima esibizione con la leggendaria band, nell'ottobre 1974 durante le registrazioni dei brani: Intermezzo No.1 e Crazy World, diventando poco dopo, il chitarrista principale del gruppo e rimanendo anche dopo che Anni-Frid "Frida" Lyngstad, Benny Andersson, Bjorn Ulvaeus e Agnetha Faltskog nel 1982 si separarono, e lui rimase a lavorare con Benny e Bjorn. Ha suonato in numerosi album, tra cui il concept album Chess, i due album Gemini e le colonne sonore dei film Mamma Mia e Mamma Mia! Here We Go Again.

Negli anni '80 aveva pubblicato anche alcuni album da solista, e suonato anche in altre band come Low Budget Blues Band, Zkiffz, Little Mike and the Sweet Soul Music Band e Stockholm All Stars. Vincitore di numerosi premi, nel 2005 ricevette l'Albin Hagstrom Memorial Award dalla Royal Swedish Academy of Music, e nel 2018 il prestigioso premio speciale Studioraven Award della Swedish Musicians Union per il suo lavoro.