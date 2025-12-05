Addio a Cary Hiroyuki Tagawa, l'attore di Mortal Kombat morto per un ictus

Si è spento all'età di 75 anni l'attore giapponese Cary Hiroyuki Tagawa, che i più conoscono grazie a Mortal Kombat, il film del 1995 dove l'attore interpretava il personaggio di Shang Tsung, di cui è tornato a vestire i panni anche nelle trasposizioni videoludiche. Cary Hiroyuki Tagawa è morto nella sua casa a Santa Barbara, in California, a seguito di complicazioni legate a un ictus. A dare la notizia della sua dipartita è stata la sua famiglia.

Nato a Tokyo il 27 settembre 1950 da un'attrice giapponese, Mariko Hata, e da un soldato nippo-americano dell'esercito degli Stati Uniti: fluente in giapponese e inglese, le lingue dei suoi genitori, il futuro attore parlava anche russo, coreano e spagnolo. Proprio a causa del lavoro del padre, l'infanzia di Cary Hiroyuki Tagawa è stata caratterizzata da numerosi traslochi e cambi città, finché la famiglia non si è stabilita in modo definitivo nel sud della California e più precisamente a Duarte, dove il giovane Cary Hiroyuki Tagawa frequentò il liceo. Iscritto alla Southern California University, passò un periodo dei suoi studi come studente "straniero" in Giappone e studiò kendo e karate con il maestro Masatoshi Nakayama, alla Japan Karate Association.

Esperto di arti marziali, Cary Hiroyuki Tagawa fece il suo debutto sul grande schermo in Grosso guaio a Chinatown nel 1986, sebbene il suo nome non risultava tra quelli accreditati nei titoli originali, e tra gli anni Ottanta e Novanta partecipò a molti progetti diventati dei veri e propri cult, come I gemelli con Arnold Schwarzenegger e Danny De Vito o la serie Moolighting, che vedeva Bruce Willis come protagonista assoluto. Il ruolo capace di cambiare le sorti della sua carriera, però, arriva nel 1995, quando entra a far parte del già citato universo di Mortal Kombat, che finirà con l'aprirgli le porte della settima arte. Nel corso della sua carriera, infatti, Cary Hiroyuki Tagawa partecipò a molti lungometraggi importanti, che sono riusciti a conquistare il grande pubblico. Interpretò Genda in Pearl Harbour nel 2001, mentre è indimenticabile la sua interpretazione del freddo e crudele Barone nello splendido Memorie di una geisha, uscito nel 2005. Tra i progetti più recenti che lo hanno visto protagonista c'è la serie targata Prime Video e intitolata L'uomo nell'alto castello, un racconto ucronico andato in onda dal 2015 al 2018, in cui l'attore giapponese naturalizzato americano interpretava il personaggio di Nobusuke Tagomi per trenta episodi.

Nel 2018, invece, partecipò a cinque episodi della serie Netflix Lost in Space, interpretando il personaggio di Hiroki Watanabe. L'ultimo progetto a cui ha partecipato è la serie animata, uscita su Netflix il 3 novembre 2023, in cui ha doppiato per sei episodi The Swordmaker.