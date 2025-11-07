Bruce Willis riappare in pubblico a Los Angeles: ecco come sta

Dopo mesi di indiscrezioni e dichiarazioni preoccupanti da parte della famiglia, i fan di Bruce Willis tirano un sospiro di sollievo. L'attore americano è stato avvistato per le vie di Los Angeles durante un'uscita mattutina e davanti ai fotografi è apparso sereno e felice. Si tratta della prima uscita pubblica dopo mesi di silenzio e vita ritirata. " Appariva raggiante e a suo agio mentre si immergeva nella brezza dell'oceano ", riferisce il sito statunitense TMZ, che per primo ha pubblicato le foto di Willis in giro per LA e poi sulla spiaggia durante una passeggiata.

Le foto in spiaggia

Look casual, cappellino sulla testa e occhiali da sole sul viso, Bruce Willis è stato paparazzato per le vie di Los Angeles in compagnia di una guardia del corpo e di un tutor in quella che sembrava essere una normale passeggiata d'autunno. L'attore, 70 anni compiuti lo scorso marzo, è apparso rilassato e felice e i segni della malattia si sono visti solo in un dettaglio: Willis era condotto per mano dal suo tutor sia in strada sia sulla spiaggia. Di fatto l'avvistamento ha segnato la prima apparizione pubblica del divo di Hollywood dopo mesi, mentre continua la sua battaglia contro la demenza frontotemporale, la malattia degenerativa del cervello che gli è stata diagnosticata nel 2023. Dall'agosto scorso, salvo qualche rara apparizione sui social, l'attore non si era fatto più vedere in pubblico a seguito del peggioramento delle sue condizioni, che avevano costretto la famiglia a trasferirlo in una casa vicina a quella della famiglia per essere seguito costantemente.

L'evento benefico

Con lui non c'era la moglie Emma Heming Willis, che si trovava a New York insieme all'ex moglie di Willis - Demi Moore - per presenziare a un concerto di beneficenza privato organizzato in onore proprio di Bruce. L'evento, ospitato da Soho Sessions, è servito a richiamare l'attenzione sulla demenza e a raccogliere fondi per l'Associazione per la Degenerazione Frontotemporale (AFTD). A proposito di Willis dal palco della serata Emma Heming ha dichiarato: "Bruce avrebbe adorato questo. Ha sempre amato la musica dal vivo.

Penso che sarebbe sicuramente salito sul palco e avrebbe iniziato a suonare l'armonica. Sono semplicemente grata che siate intervenuti". All'erano presenti molte celebrities come Keith Richards, Norah Jones, Whoopi Goldberg e Mavis Staples.