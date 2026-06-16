Adriano Pappalardo in ospedale: cosa gli è successo e come sta

Sono stati momenti difficili quelli che ha attraversato il cantante Adriano Pappalardo, che è stato ricoverato al Policlinico Tor Vergata di Roma. A renderlo noto è stato il figlio Laerte, attraverso una storia pubblicata sul suo profilo ufficiale di Instagram. Laerte Pappalardo, infatti, ha postato l'immagine del padre disteso in un letto d'ospedale, cogliendo però l'occasione per ringraziare non solo la struttura ospedaliera che ha accolto il cantante di 81 anni, ma anche "il grandissimo prof. Andrea Natale", grazie al quale è stato possibile risolvere "un problema che affliggeva mio padre". La storia pubblicata online si conclude con l’immagine di un cuore e delle mani congiunte in segno di preghiera per sottolineare la riconoscenza verso l’equipe specialistica che si è occupata della salute del cantante di Ricominciamo. A questi ringraziamenti, però, non è stata aggiunta nessuna altra informazione riguardo la salute di Adriano Pappalardo, perciò restano ancora avvolti nel mistero i motivi effettivi che hanno portato al ricovero.

Tuttavia il medico citato da Laerte Pappalardo, Andrea Natale, è uno dei professionisti di maggior rilievo per quanto riguarda il trattamento della fibrillazione atriale. Conosciuto a livello internazionale, il professor Natale è anche colui che si occupato dell'intervento al cuore del regista Francis Ford Coppola lo scorso agosto. Tutto questo, dunque, lascia immaginare che Adriano Pappalardo avesse problemi cardiaci che lo hanno portato a sottoporsi a un piccolo intervento per risolvere un problema che, come ha fatto intendere suo figlio, lo preoccupava da tempo.

Sebbene non si conosca affatto la patologia precisa che ha reso necessario il ricovero del cantante e personaggio televisivo classe 1945, le parole usate da Laerte Pappalardo nelle sue storie lasciano intuire che l’intervento sia andato per il meglio, con un esito positivo. Un messaggio che senza dubbio ha rassicurato i molti fan del cantante che, nel corso della carriera, è stato un personaggio dello spettacolo, voce riconoscibile della scena musicale italiana e protagonista di reality show.

Una svolta lavorativa che il cantante ha rivendicato proprio recentemente, quando si è seduto davanti a Francesca Fagnani nello studio di Belve, dicendosi fiero delle sue “mattate” e riconoscendo l’importanza che la sua presenza avrebbe avuto per lo show L’isola dei famosi, che quest’anno prenderà il via sotto la guida dell’ex nuora Selvaggia Lucarelli.